У ТЦ «Планета» в Уфе подростки устроили массовую драку со стрельбой из пневматики

Полиция задержала четверых подростков у уфимского ТЦ «Планета» после массовой драки, в ходе которой один из них открыл огонь из пневматического пистолета.

Возле торгового центра «Планета» в Уфе в выходные произошла массовая драка с участием подростков, один из которых стрелял из пневматического пистолета. Очевидец снял инцидент на видео, запись разошлась по городским телеграм-каналам.

Видео инцидента: стрельба на остановке у ТЦ «Планета»

На кадрах видно, как двое молодых людей дерутся у автобусной остановки, а окружающие пытаются их растащить. Далее один из участников конфликта бросается за другим юношей, а тот на бегу несколько раз стреляет из пистолета в преследователя.

По информации телеграм-канала Ufa_rb, группа несовершеннолетних спровоцировала столкновение с мужчиной. Человека в красной куртке канал называет обороняющейся стороной.

Версия МВД и задержание участников конфликта

Как пояснили в МВД Башкирии, в ходе словесного конфликта один из подростков произвёл несколько выстрелов из пневматики. Полиция задержала четверых причастных в возрасте 16–17 лет и изъяла пистолет. По факту инцидента ведомство проводит проверку для принятия процессуального решения.

Давка с шарами и стрельба в гимназии: хроника февраля

ТЦ «Планета» уже фигурировал в сводках происшествий в этом месяце. 14 февраля в торговом центре во время рекламной акции со сбросом 7 тысяч воздушных шаров ко Дню влюблённых произошла давка: 12-летний мальчик и 27-летняя девушка получили переломы. СУ СК РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В феврале 2026 года в Уфе произошла серия инцидентов с участием несовершеннолетних. 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из детского автомата в гимназии №16, выстрелив в учителя и одноклассников и взорвав петарду. Следствие возбудило уголовные дела о покушении на убийство и халатности.

Реальный срок за пневматику: что грозит подросткам

Согласно ФЗ «Об оружии» № 150, пневматическое оружие с дульной энергией до 3 Дж можно приобрести без лицензии, оно не подлежит регистрации. Однако несовершеннолетних от 16 лет могут привлечь к уголовной ответственности за применение пневматики, повлёкшее причинение вреда здоровью, в соответствии со ст. 20 УК РФ.