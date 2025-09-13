0
14 часов
Происшествия

Тысяча патронов на два дрона: стало известно, как в Уфе защищали предприятие

Глава Башкирии раскрыл подробности утренней атаки дронов на Уфу. По беспилотникам выпустили больше тысячи патронов, оба сбили. Рассказываем о последствиях.
Радий Хабиров
©Радий Хабиров / Telegram

Подробности утренней атаки дронов на уфимский завод раскрыл Радий Хабиров, ссылаясь на данные, полученные после заседания антитеррористического штаба. По его словам, оборона предприятия выдержала удар благодаря слаженной работе двух систем защиты — активной и пассивной.

Оба сбитых аппарата рухнули прямо на территории завода. Последствия оказались некритичными: в одном случае вспыхнул небольшой пожар, который оперативно потушили. Во втором — была повреждена труба с технической водой. Главное, что производство не останавливалось, предприятие функционирует в штатном режиме.

Благодарность от властей получили сотрудники Минобороны и службы охраны «Башнефти». Именно они вели прицельный огонь по воздушным целям. На обезвреживание дронов ушло более тысячи патронов из автоматов и ещё две сотни из пулемётов.

Глава республики заверил, что никакого вреда для экологии инцидент не принёс. Специалисты Минприроды оперативно выехали на место и сделали все необходимые замеры воздуха. Никаких превышений или отклонений от нормы не зафиксировано.

RuTube

Хабиров подчеркнул, что у противника сохраняется желание атаковать промышленные объекты, поэтому систему безопасности будут усиливать и дальше. По его мнению, мощная защита понадобится даже после завершения СВО.

