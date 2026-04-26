Тушу крупного животного подняли из водохранилища в Башкирии

В Благовещенском районе Башкирии из Павловского водохранилища 25 апреля подняли тушу лося. Информация поступила от сотрудников центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Первоначально звонок в МЧС поступил с сообщением о туше медведя, однако прибывшая на место сводная группа установила, что в воде находится лось.

В выезде участвовали представители минэкологии Башкирии, полиции и ветеринарной службы. Тушу транспортировали на берег.

По предварительной оценке специалистов, признаков насильственной гибели нет. Вскрытие проведут в ближайшее время.

Ранее, 18 апреля 2026 года в Башкирии зафиксировали сразу два ДТП с участием лосей — в Благовещенском и Стерлитамакском районах, в одном из случаев пострадал человек. По данным регионального минэкологии, с начала года на дорогах республики зарегистрировали более 20 подобных инцидентов.

По данным минэкологии РБ, в апреле–мае у лосей проходит сезон миграции. Подросшие годовалые лосята покидают матерей и отправляются на поиски новых территорий. Нередко они заходят в городскую черту или оказываясь вблизи водоёмов.

Напомним, центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф» 31 августа 2025 года участвовал в спасении медвежонка с тяжёлыми травмами в Башкортостане — тогда на место также совместно выезжали сотрудники центра и минэкологии республики.