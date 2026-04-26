Тушу крупного животного подняли из водохранилища в Башкирии

В Павловском водохранилище Башкирии обнаружили тушу лося. Тело животного подняли на берег совместными усилиями минэкологии, полиции, ветслужбы и центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Криминальная версия гибели предварительно
©Центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф»

В Благовещенском районе Башкирии из Павловского водохранилища 25 апреля подняли тушу лося. Информация поступила от сотрудников центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Первоначально звонок в МЧС поступил с сообщением о туше медведя, однако прибывшая на место сводная группа установила, что в воде находится лось.

В выезде участвовали представители минэкологии Башкирии, полиции и ветеринарной службы. Тушу транспортировали на берег.

По предварительной оценке специалистов, признаков насильственной гибели нет. Вскрытие проведут в ближайшее время.

Ранее, 18 апреля 2026 года в Башкирии зафиксировали сразу два ДТП с участием лосей — в Благовещенском и Стерлитамакском районах, в одном из случаев пострадал человек. По данным регионального минэкологии, с начала года на дорогах республики зарегистрировали более 20 подобных инцидентов.

По данным минэкологии РБ, в апреле–мае у лосей проходит сезон миграции. Подросшие годовалые лосята покидают матерей и отправляются на поиски новых территорий. Нередко они заходят в городскую черту или оказываясь вблизи водоёмов.

Напомним, центр реабилитации диких животных «Пин и Пуф» 31 августа 2025 года участвовал в спасении медвежонка с тяжёлыми травмами в Башкортостане — тогда на место также совместно выезжали сотрудники центра и минэкологии республики.

Похожие записи
19.04.2026
«Почему нас никто не слышит»: жители района в Башкирии обратились к Хабирову

Жители деревни Старобедеево и окрестных сёл Благовещенского района Башкортостана записали видеообращение к главе республики Радию Хабирову с просьбой отремонтировать трассу Благовещенск — Старонадеждино — Старобедеево.
16.04.2026
В Башкирии водитель «Лады Гранта» погиб, оказавшись в кювете

В Благовещенском районе Башкирии «Лада Гранта» вместе с водителем съехала в кювет и перевернулась — 60-летний водитель погиб, 38-летний пассажир в больнице.
19.02.2026
В Благовещенском районе Башкирии при пожаре в металлическом вагончике погиб мужчина

В деревне Танайка Благовещенского района произошло возгорание металлического вагона. В ходе тушения обнаружено тело мужчины 1971 года рождения.
13.02.2026
Депутаты Благовещенского района Башкирии переизбрали Анну Карабанову главой администрации

Совет муниципального района единогласно проголосовал за кандидатуру действующего руководителя. Анна Карабанова возглавляет администрацию с 2024 года.
26.01.2026
Вылетевшая из грузовика арматура упала на машину и ранила подростка в Башкирии

В Благовещенском районе арматура упала с движущегося автомобиля в попутно двигавшуюся машину. 16-летний пострадавший находится в нейрохирургии.
25.01.2026
В Башкирии подросток без прав попытался скрыться от экипажа ДПС

В селе Ильино-Поляна сотрудники ДПС задержали 16-летнего местного жителя, управлявшего автомобилем ВАЗ-2107. Подросток пытался скрыться от правоохранителей.
18.01.2026
Житель Башкирии три года ездил с купленными правами и поддельными номерами

24-летний мужчина приобрел водительское удостоверение у знакомых за 85 тысяч рублей и три года успешно пользовался им, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.
12.01.2026
В Башкирии бешеная рысь напала на ребенка в лагере «Уфимский сокол»

На территории лагеря под Уфой дикое животное напало на 12-летнюю девочку. Рысь погибла до приезда ветеринаров, лабораторные исследования подтвердили наличие вируса бешенства.
