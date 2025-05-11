Группа туристов из Магнитогорска устроила незапланированное восхождение на скалы в Белорецком районе Башкирии. Причиной стал не спортивный азарт, а медведь, решивший разнообразить их экскурсию.

20 человек приехали из Челябинской области поглазеть на красоты Башкирии и пофоткаться на фоне горы Малиновой (той самой, где снимали легендарный «Вечный зов»). Всё шло по плану — селфи, смех, виды… пока из кустов не вылез настоящий хозяин тайги.

«А-А-А-А!» — именно так, с помощью ультразвука и активной жестикуляции, туристы пытались объяснить медведю, что они не входят в его рацион. Люди рванули вверх по склону и забрались на скалы, откуда продолжили звуковую атаку на косолапого.

Спасатели приехали, когда адреналин у группы уже зашкаливал. К этому времени медведь, видимо, устав от человеческих воплей, отправился искать более спокойную компанию.

— Так-то медведь там живёт, это его дом, а людям скучно и они туда пришли за новыми ощущениями, — написал в соцсетях Владимир.

— Надолго запомнится -солнечный Башкортостан!!! — комментирует Saimon S.

— Ой, ну и адреналинчик! 😱 Представляю, как они там на горе сидели, сердца на ладошке держали. А я бы, наверное, просто замерла на месте, как олень в свете фар. 🦌 Главное, что все живы-здоровы, а история останется в памяти на всю жизнь. Теперь, когда рассказывают про медведей, сразу вспоминается этот случай, — пишет пользователь с ником Котенок Маша.

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