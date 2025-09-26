Туристку из Башкирии убил катер в Анталье

В Турции 42-летняя туристка из Башкирии заплыла за буйки и попала под винты катера для парасейлинга. Женщина погибла на месте. Капитана и владельца бизнеса задержали.

Турецкие каникулы обернулись чудовищной трагедией для семьи из Башкирии. По информации местного издания Hürriyet, отдых в Кемере закончился гибелью российской туристки.

Капитана катера и его руководство сейчас допрашивают следователи. Их задержали почти сразу после того, как 42-летняя Линария Музипова погибла под винтами лодки. Власти также оперативно запретили движение любых судов в районе трагедии, пока идёт разбирательство.

Всё случилось накануне, 25 сентября. Женщина решила поплавать и зашла за буйки, где обычно гоняют катера с парашютистами. Один из них на полной скорости влетел в туристку.

Очевидцы позвали на помощь спасателей и медиков. Однако прибывшая на место бригада врачей лишь зафиксировала смерть. Тело женщины доставили в морг для проведения экспертизы.

О гибели Линарии, которая работала бухгалтером, её близкие узнали от сотрудников консульства. Сейчас для семьи это как страшный сон наяву: они готовят документы и решают сложный вопрос о возвращении тела на родину.