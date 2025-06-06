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Турист сорвался с «Красных скал» в Башкирии

©МЧС по Башкирии

Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям подтвердил гибель 30-летнего мужчины на вершине «Красные скалы». Несчастный случай произошел вечером в Нуримановском районе.

Очевидцы сообщили спасателям о падении человека с вершины. Высота, с которой сорвался турист, превысила двадцать метров.

спасатели
©МЧС по Башкирии

Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего и передали медицинским службам. Обстоятельства трагедии выясняются.

Спасатели отмечают, что случаи падения на Красных скалах фиксируются едва ли не ежегодно, что свидетельствует о высокой степени риска данной туристической локации. Основные факторы опасности включают значительную высоту скал (от 4 до более 20 метров) и сложный рельеф местности.

несчастный случай Нуримановский район происшествия в Нуримановском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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