Турист сорвался с «Красных скал» в Башкирии

Спасатели отмечают, что случаи падения на Красных скалах фиксируются едва ли не ежегодно, что свидетельствует о высокой степени риска данной туристической локации. Основные факторы опасности включают значительную высоту скал (от 4 до более 20 метров) и сложный рельеф местности.