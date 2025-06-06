Турист сорвался с «Красных скал» в Башкирии

Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям подтвердил гибель 30-летнего мужчины на вершине «Красные скалы». Несчастный случай произошел вечером в Нуримановском районе.
Очевидцы сообщили спасателям о падении человека с вершины. Высота, с которой сорвался турист, превысила двадцать метров.
Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего и передали медицинским службам. Обстоятельства трагедии выясняются.
Спасатели отмечают, что случаи падения на Красных скалах фиксируются едва ли не ежегодно, что свидетельствует о высокой степени риска данной туристической локации. Основные факторы опасности включают значительную высоту скал (от 4 до более 20 метров) и сложный рельеф местности.