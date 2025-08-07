Цена халатности: в Стерлитамаке газовиков будут судить за смертельный взрыв

Двое сотрудников газовой службы из Стерлитамака предстанут перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности, которое привело к взрыву в жилом доме, гибели человека и многомиллионному ущербу. ©мэрия Стерлитамака
Дело о мощном взрыве газа в жилом доме в Стерлитамаке, который произошёл больше года назад, дошло до суда. На скамье подсудимых окажутся двое слесарей компании «Газпром газораспределение Уфа», которых прокуратура обвиняет в преступной халатности, повлекшей трагические последствия, сообщили в республиканской прокуратуре.
Инцидент произошел 2 июля 2024 года в многоэтажке по адресу улица Артема, 150. Из-за разгерметизации трубы в одной из квартир началась утечка газа, и жильцы вызвали аварийную службу. По данным следствия, прибывшие на место сотрудники грубо нарушили технику безопасности: они не обесточили дом, не вызвали более квалифицированную бригаду и допустили на место работ посторонних лиц.
Роковой ошибкой, по версии обвинения, стало действие одного из слесарей, который, находясь в загазованной квартире, повернул ручку электроподжига на плите, спровоцировав мощный взрыв газовоздушной смеси.
В результате ЧП погибла 66-летняя женщина, ещё трое человек получили тяжкий вред здоровью. Всего в тот день, по предварительным данным, пострадали до семи человек, включая двоих детей. Материальный ущерб, причинённый жильцам дома, оценили в сумму свыше 14 миллионов рублей.
Несмотря на тяжесть обвинений, слесари свою вину не признали. Теперь их судьбу будет решать Стерлитамакский городской суд.
Что, по данным расследования, стало первоначальной причиной утечки газа?
Расследование, проведенное Гострудинспекцией, установило, что утечка газа произошла из-за разгерметизации соединений гибкой подводки к варочной поверхности. Это, в свою очередь, стало следствием самовольной замены газовой плиты, которая была выполнена с нарушениями.
Есть ли уточненные данные о количестве пострадавших и их личностях?
Да, есть. Кроме погибшей 66-летней хозяйки квартиры, в результате взрыва пострадали еще шесть человек: три женщины в возрасте 26, 36 и 39 лет, двое мужчин 27 и 57 лет, а также двое детей — 9-летняя девочка и 8-месячный младенец. Уточняется, что двое детей в момент взрыва находились на улице возле подъезда.
Какие конкретные нарушения правил безопасности вменяются в вину сотрудникам газовой службы?
Следствие установило, что прибывшие на вызов слесари проявили халатность и нарушили должностные инструкции. В частности, они:
Не произвели замеры концентрации газа в помещении с помощью специального прибора.
Не приняли мер по эвакуации жильцов и не отключили электроснабжение в доме.
Не вызвали на место более квалифицированную аварийную бригаду, хотя ситуация этого требовала.
Каковы были масштабы разрушений и какая помощь была оказана жильцам?
Взрыв произошел на втором этаже девятиэтажного дома по адресу улица Артема, 150. Ударной волной были повреждены 11 квартир в первом подъезде, а также входная группа. Всего из дома было эвакуировано около 80 человек. Для пострадавших жильцов был организован пункт временного размещения в общежитии стерлитамакского филиала УУНиТ и центр помощи на базе школы №33.
По какой статье Уголовного кодекса их обвиняют и были ли приняты обеспечительные меры?
Двум сотрудникам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть человека и крупный ущерб). Чтобы обеспечить возмещение ущерба жильцам, на имущество обвиняемых был наложен арест.
