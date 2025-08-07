Цена халатности: в Стерлитамаке газовиков будут судить за смертельный взрыв

Двое сотрудников газовой службы из Стерлитамака предстанут перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности, которое привело к взрыву в жилом доме, гибели человека и многомиллионному ущербу.

Дело о мощном взрыве газа в жилом доме в Стерлитамаке, который произошёл больше года назад, дошло до суда. На скамье подсудимых окажутся двое слесарей компании «Газпром газораспределение Уфа», которых прокуратура обвиняет в преступной халатности, повлекшей трагические последствия, сообщили в республиканской прокуратуре.

Инцидент произошел 2 июля 2024 года в многоэтажке по адресу улица Артема, 150. Из-за разгерметизации трубы в одной из квартир началась утечка газа, и жильцы вызвали аварийную службу. По данным следствия, прибывшие на место сотрудники грубо нарушили технику безопасности: они не обесточили дом, не вызвали более квалифицированную бригаду и допустили на место работ посторонних лиц.

Роковой ошибкой, по версии обвинения, стало действие одного из слесарей, который, находясь в загазованной квартире, повернул ручку электроподжига на плите, спровоцировав мощный взрыв газовоздушной смеси.

В результате ЧП погибла 66-летняя женщина, ещё трое человек получили тяжкий вред здоровью. Всего в тот день, по предварительным данным, пострадали до семи человек, включая двоих детей. Материальный ущерб, причинённый жильцам дома, оценили в сумму свыше 14 миллионов рублей.

Несмотря на тяжесть обвинений, слесари свою вину не признали. Теперь их судьбу будет решать Стерлитамакский городской суд.