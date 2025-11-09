0
4 часа
Происшествия

Целый город в Башкирии рискует остаться без воды из-за аварии

В башкирском Бирске готовятся к возможному отключению водоснабжения. Причина — авария на линии электропередач. Глава района Павел Трапезников попросил жителей заранее сделать запасы воды.
вода течет из крана
©Ньюс-Баш

Жители Бирска могут столкнуться с полным отключением водоснабжения. Причиной стала авария на линии электропередачи, которая обеспечивает работу городского водозабора. Это ставит под угрозу подачу воды во всем городе.

Проблемы с водой для Бирска не новы и носят системный характер. Инфраструктура водоканала признана аварийной, что приводит к частым поломкам и задержкам в их устранении. Особенно остро ситуация стоит в частном секторе, где жители жалуются на отключения воды в дневное время, получая ее только по ночам.

Ситуация привлекла внимание федеральных властей. В июне 2025 года Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело о ненадлежащем водоснабжении города. Поводом стали многочисленные жалобы горожан, среди которых пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми, оставшиеся без организованного подвоза воды.

Несмотря на аварийное состояние сетей, в городе ведутся работы по их модернизации. В сентябре 2025 года в Бирске проводилось плановое отключение для переключения на новый водопровод. Эти работы затронули центральную часть города, включая 180-й и 200-й кварталы. Власти тогда тоже рекомендовали жителям заранее сделать необходимые запасы воды.

