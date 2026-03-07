0
27 минут
Происшествия

Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Туймазинском районе Башкирии

В селе Чуваш-Улканово Туймазинского района вечером 6 марта сгорел частный дом — при разборе завалов обнаружены тела трёх мужчин.
дом после пожара
©МЧС Башкирии

Пожар произошёл вечером 6 марта в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района Башкирии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

На улице Пушкина загорелся одноэтажный деревянный дом. К приезду пожарных расчётов строение было полностью объято огнём. В тушении участвовали как профессиональные подразделения, так и добровольцы.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела трёх мужчин — их личности устанавливаются.

Для координации работы на место выехал межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов, сообщили в прокуратуре республики. Следственное управление назначило экспертизы для определения очага возгорания и причины гибели людей. Причина пожара пока не установлена.

Пожары в частном секторе Башкирии — одна из основных угроз в зимне-весенний период. В январе 2026 года в Баймакском районе при схожих обстоятельствах погибли два человека — дом в деревне Нижнеидрисово загорелся вечером 8 января. В том же месяце за одни выходные огонь уничтожил дома двух многодетных семей в Шаранском и Иглинском районах. Надзор за расследованием таких происшествий берёт на себя прокуратура республики с выездом прокуроров на место событий.

Статистика пожаров в Башкирии за 2025 год

По данным ГУ МЧС по РБ, с начала 2026 года (по состоянию на 22 января) в республике зарегистрировано 275 пожаров, погибли 11 человек, пострадали 8. Основные причины возгораний: нарушение правил эксплуатации электрооборудования (35 случаев), неисправность печей и дымоходов (24 случая), неосторожное обращение с огнём (23 случая). По итогам 2025 года количество пожаров в Башкортостане сократилось на 21%, спасены более 1800 человек, число погибших снизилось на 25 по сравнению с предыдущим годом, сообщил вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов.

МЧС по Башкирии призывает жителей частного сектора регулярно проверять состояние электропроводки, соблюдать правила эксплуатации печей и не использовать самодельные обогреватели. При обнаружении пожара или задымления необходимо звонить по номеру 112. Значительная доля возгораний приходится на частный сектор, где риски возрастают в холодный период из-за перегрузки электросетей и нарушений при топке печей и бань.

Похожие записи
0
18.02.2026
Происшествия

В Туймазинском районе Башкирии 21-летний водитель «Нивы» погиб в ДТП с КамАЗом

авто после дтп
В Туймазинском районе погиб 21-летний водитель «Нивы» после столкновения с КамАЗом на встречной полосе. Авария произошла на 1297-м км трассы М-5.
0
17.02.2026
Происшествия

На трассе М5 в Туймазинском районе в ДТП с грузовиком погибла 25-летняя девушка

авто после дтп
Ночью 17 февраля в Туймазинском районе столкнулись «Лада Гранта» и грузовой Volvo. 25-летняя водитель легкового автомобиля скончалась на месте происшествия.
0
03.02.2026
Новости

В Башкирии при диспансеризации у сельчанки выявили рак молочной железы

осмотр у врача
В Башкирии плановый медосмотр помог выявить онкологическое заболевание на ранней стадии у жительницы Туймазинского района
0
25.12.2025
Происшествия

На трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель фуры Volvo

грузовик после дтп
В Башкирии на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика. Водитель тягача Volvo погиб на месте, водителя ГАЗа увезли в больницу.
0
22.12.2025
Происшествия

Под Туймазами в ДТП с кроссовером погибла 20-летняя пассажирка

авто после дтп
В Туймазинском районе «Лада Приора» вылетела на встречную полосу и столкнулась с Kia Sportage. Пассажирка отечественного авто скончалась на месте до приезда врачей.
0
22.12.2025
Происшествия

В Туймазинском районе Башкирии автобус с 18 пассажирами столкнулся с «Ладой»

авто после дтп
Днем 22 декабря на автодороге между селами Какрыбашево и Тукмак-Каран столкнулись пассажирский автобус ПАЗ «Вектор» и «Лада Гранта». В момент аварии в автобусе находились 18 человек.
0
07.12.2025
Происшествия

В Туймазинском районе в ДТП с внедорожником пострадала 17-летняя девушка

авто после дтп
В Туймазинском районе Mitsubishi Pajero Sport столкнулся с Lada Vesta. Врачи госпитализировали 17-летнюю пассажирку, водители машин не пострадали.
0
06.12.2025
Происшествия

В Башкирии столкнулись «Гранта» и «Приора»

авто после дтп
В Туймазинском районе Башкирии при столкновении двух легковушек погиб пассажир «Гранты», водителей госпитализировали.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.