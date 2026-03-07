Трое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Туймазинском районе Башкирии

В селе Чуваш-Улканово Туймазинского района вечером 6 марта сгорел частный дом — при разборе завалов обнаружены тела трёх мужчин.

Пожар произошёл вечером 6 марта в селе Чуваш-Улканово Туймазинского района Башкирии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

На улице Пушкина загорелся одноэтажный деревянный дом. К приезду пожарных расчётов строение было полностью объято огнём. В тушении участвовали как профессиональные подразделения, так и добровольцы.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела трёх мужчин — их личности устанавливаются.

Для координации работы на место выехал межрайонный прокурор Рустем Бадертдинов, сообщили в прокуратуре республики. Следственное управление назначило экспертизы для определения очага возгорания и причины гибели людей. Причина пожара пока не установлена.

Пожары в частном секторе Башкирии — одна из основных угроз в зимне-весенний период. В январе 2026 года в Баймакском районе при схожих обстоятельствах погибли два человека — дом в деревне Нижнеидрисово загорелся вечером 8 января. В том же месяце за одни выходные огонь уничтожил дома двух многодетных семей в Шаранском и Иглинском районах. Надзор за расследованием таких происшествий берёт на себя прокуратура республики с выездом прокуроров на место событий.

Статистика пожаров в Башкирии за 2025 год

По данным ГУ МЧС по РБ, с начала 2026 года (по состоянию на 22 января) в республике зарегистрировано 275 пожаров, погибли 11 человек, пострадали 8. Основные причины возгораний: нарушение правил эксплуатации электрооборудования (35 случаев), неисправность печей и дымоходов (24 случая), неосторожное обращение с огнём (23 случая). По итогам 2025 года количество пожаров в Башкортостане сократилось на 21%, спасены более 1800 человек, число погибших снизилось на 25 по сравнению с предыдущим годом, сообщил вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов.

МЧС по Башкирии призывает жителей частного сектора регулярно проверять состояние электропроводки, соблюдать правила эксплуатации печей и не использовать самодельные обогреватели. При обнаружении пожара или задымления необходимо звонить по номеру 112. Значительная доля возгораний приходится на частный сектор, где риски возрастают в холодный период из-за перегрузки электросетей и нарушений при топке печей и бань.