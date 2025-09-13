Трое детей в Башкирии осиротели после страшного пожара в частном доме

Жуткий пожар в селе Ломовка Белорецкого района унёс жизни семейной пары. Их трое детей — 6, 9 и 16 лет — успели выбраться наружу через окно.

Трое детей в одночасье остались без родителей в результате ночного пожара. Происшествие, о которой сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, случилось в селе Ломовка Белорецкого района.

Пламя вспыхнуло в бревенчатой избе на Пролетарской улице, где жила многодетная семья.

Пока огонь пожирал строение, дети не растерялись. Шестнадцатилетний, девятилетний и шестилетний ребята смогли выбраться самостоятельно через окно.

Прибывшие пожарные расчёты — всего 14 специалистов и 5 единиц техники — оперативно сбили пламя. После полной ликвидации возгорания внутри были найдены бездыханные тела мужчины и женщины. Спасти их не удалось.

Спасшихся детей временно разместили у родственников. Их дальнейшую судьбу будут решать органы опеки, а прокуратура республики уже взяла на контроль обеспечение всех положенных им социальных гарантий.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС и эксперты пожарной лаборатории. Специалистам предстоит досконально изучить обломки, чтобы установить точную причину, с которой начался смертельный пожар.