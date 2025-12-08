0
Происшествия

Три сотрудницы кафе пострадали при пожаре в Уфимском районе

В селе Ольховое Уфимского района произошел пожар в здании кафе. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера, после чего на место были направлены пожарные расчеты.
©МЧС по Башкирии

В результате происшествия пострадали три сотрудницы заведения. Бригады скорой помощи доставили их в больницу с ожогами. Специалисты на месте ликвидировали открытое горение в здании.

В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причину пожара. Среди версий рассматриваются короткое замыкание электропроводки и нарушение правил безопасности при работе с оборудованием.

©МЧС по Башкирии

Пострадавшим работницам полагается государственная поддержка. Согласно законодательству 2025 года, при производственной травме Социальный фонд России (СФР) оплачивает больничный в размере 100% среднего заработка, независимо от стажа. Кроме того, женщины могут рассчитывать на единовременную страховую выплату (максимум — около 154 тысяч рублей) и компенсацию расходов на реабилитацию и лекарства.​

©МЧС по Башкирии

Похожий случай произошел в Уфе в середине ноября. Тогда на улице Бакалинской вспыхнуло масло во фритюрнице, из-за чего пострадал сотрудник, а 100 посетителей пришлось эвакуировать. МЧС напоминает: в случае пожара в общественном месте главное — немедленно покинуть помещение, двигаясь к выходу пригнувшись, чтобы не надышаться угарным газом.​

С начала 2025 года статистика пожаров в Башкирии остается тревожной: зафиксировано более 6380 возгораний, в которых погибли 162 человека. Эксперты рекомендуют работникам общепита регулярно проверять исправность огнетушителей и знать пути эвакуации, чтобы избежать трагедий.​

