Три очага горения травы ликвидировали в Башкирии за одни сутки

За минувшие сутки в Башкирии произошли три возгорания сухой растительности. Огонь вспыхивал в Белорецком и Калтасинском районах, а также в Сибае. Пожарные ликвидировали все очаги. Об этом 1 мая сообщил республиканский Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

С начала 2026 года в Башкортостане выявили шесть лесных пожаров, которые охватили в совокупности свыше 55 гектаров. Дополнительно к этому зафиксировали 107 загораний сухой растительности — суммарная площадь выгоревших угодий превысила 181 гектар.

6 апреля глава Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов сообщил, что за одни сутки огонь прошёл по Альшеевскому, Абзелиловскому, Стерлитамакскому, Баймакскому и Чишминскому районам.

Первый ландшафтный пожар 2026 года случился 27 марта в Учалинском районе. Премьер-министр республики Андрей Назаров указывал на аномально раннюю весну: снег сходит раньше климатической нормы, обнажая сухую растительность, а сам пожароопасный сезон стартовал раньше многолетних показателей.

За весь 2025 год власти зафиксировали в регионе 705 ландшафтных пожаров. Среди них — 388 загораний сухой травы, 20 лесных пожаров, 275 случаев горения тополиного пуха и 4 возгорания на полях с сельхозкультурами.

С 30 апреля по 12 июня в Башкирии действует особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал Андрей Назаров. По прогнозам Росгидромета, с мая по сентябрь 2026 года большинству районов республики грозит высокий класс пожарной опасности, а отдельным территориям — чрезвычайный.