Три человека пострадали в лобовом ДТП на трассе Уфа — Белорецк в Башкирии

В ночь на 19 декабря на трассе Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись два встречных автомобиля. В аварии пострадали три человека, их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства аварии

ДТП произошло в темное время суток. По данным ГИБДД, на сложном участке дороги водители не смогли безопасно разъехаться, что привело к лобовому удару.

На месте работают инспекторы и эксперты. Им предстоит выяснить точную причину столкновения: выезд на встречную полосу, превышение скорости или погодные условия.

Опасная трасса

Трасса Уфа — Белорецк остается одной из самых аварийных в регионе из-за сложного рельефа.

Две недели назад, 7 декабря, на 137-м километре этой же дороги произошла автокатастрофа с участием многодетной семьи. Водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Isuzu. 45-летний водитель (отец семейства) погиб на месте. 4-летний сын умер в реанимации в ту же ночь. Еще четверо детей и их мать получили травмы.

Как выяснила экспертиза, в той аварии никто из детей в машине не был пристегнут ремнями безопасности.

Цифры

Ситуация на дорогах Башкирии остается напряженной. 308 человек погибли в ДТП за первые 9 месяцев 2025 года. Республика входит в число регионов с высокой смертностью на дорогах.

Что делать водителям

ГИБДД просит учитывать зимние условия при планировании поездок через перевал: