Трактор раздавил выпрыгнувшего из кабины водителя в Башкирии

Госавтоинспекция Дюртюлинского района разбирается в смертельном происшествии с сельхозтехникой. ДТП случилось сегодня днем в деревне Исмаилово.

Двадцатилетний механизатор управлял трактором «Белорус» с прицепом, когда машина внезапно съехала в левый кювет. Парень попытался спастись, выпрыгнув из кабины, но расчет оказался роковым.

Тяжелая техника опрокинулась прямо на водителя. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — молодой человек скончался еще до прибытия медиков.

На место выехали инспекторы ГИБДД и экстренные службы. Следователи выясняют точные причины потери управления трактором.