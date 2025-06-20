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Трактор раздавил выпрыгнувшего из кабины водителя в Башкирии

©ГАИ по Башкирии

Госавтоинспекция Дюртюлинского района разбирается в смертельном происшествии с сельхозтехникой. ДТП случилось сегодня днем в деревне Исмаилово.

Двадцатилетний механизатор управлял трактором «Белорус» с прицепом, когда машина внезапно съехала в левый кювет. Парень попытался спастись, выпрыгнув из кабины, но расчет оказался роковым.

трактор после ДТП
©Mash Batach

Тяжелая техника опрокинулась прямо на водителя. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — молодой человек скончался еще до прибытия медиков.

RuTube

На место выехали инспекторы ГИБДД и экстренные службы. Следователи выясняют точные причины потери управления трактором.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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