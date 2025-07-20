Трагический финал поисков: в Башкирии нашли утонувшего рыбака

В Чишминском районе Башкирии закончились поиски 85-летнего рыбака. Мужчина пропал три дня назад, его тело нашли в реке Дёме. Он хотел переплыть на другой берег ©МЧС по Башкирии
Трёхдневные поиски 85-летнего пенсионера в Чишминском районе завершились печально. Тело мужчины, как сообщает МЧС региона, обнаружили в реке Дёме. Его прибило к берегу неподалёку от деревни Новомихайловка.
Последний раз живым мужчину видели 17 июля. Он приехал в свой домик в СНТ «Здоровье» и утром отправился на рыбалку. План у него был довольно рискованный для пожилого человека.
Родственникам пенсионер сообщил о намерении перебраться через реку, чтобы порыбачить на озере с другой стороны. Эти сорок метров воды, разделявшие берега, оказались для него непреодолимым препятствием.
Домой в тот день мужчина так и не вернулся, заставив родных волноваться. Нашли его только 20 июля. Теперь все обстоятельства гибели выясняют правоохранители.
- Почему даже для умеющего плавать человека переплыть реку в 85 лет — это смертельный риск?
Это связано с физиологией пожилого организма. Даже в тёплой летней воде тело охлаждается в 27 раз быстрее, чем на воздухе, что может привести к переохлаждению и судорогам. Кроме того, резкий перепад температур и физическая нагрузка могут спровоцировать спазм сосудов, сердечный приступ или инсульт, к которым пожилые люди особенно уязвимы.
- Кто и как искал пропавшего пенсионера?
Поиски велись три дня. В них участвовали спасатели Аварийно-спасательной службы республики. Как правило, в таких случаях поисковые группы на плавсредствах проводят сплошное визуальное обследование акватории вниз по течению от предполагаемого места происшествия. Особое внимание уделяется осмотру береговой линии, зарослей и завихрений, где течение могло задержать тело.
- Это единичный случай, или в Башкирии этим летом много трагедий на воде?
К сожалению, это часть ужасающей статистики. По данным МЧС, только за одни выходные с 11 по 13 июля в водоёмах Башкирии утонули 12 человек. Всего же с начала летнего сезона (по состоянию на 11 июля) в республике погибли 50 человек, включая шестерых детей. Власти даже приняли решение провести с 15 июля по 15 августа специальный месячник безопасности на водных объектах.
- Какие главные правила безопасности на рыбалке спасатели рекомендуют соблюдать пожилым людям?
Чтобы избежать трагедии, МЧС советует придерживаться нескольких простых правил:
Сообщайте о планах. Перед уходом на рыбалку обязательно расскажите родным, куда именно вы идёте и когда планируете вернуться.
Используйте спасжилет. Независимо от умения плавать, при нахождении у воды или в лодке всегда надевайте спасательный жилет.
Не рискуйте в одиночку. Старайтесь не рыбачить в безлюдных местах в одиночестве, особенно если планируете заходить в воду или использовать лодку.
Оценивайте свои силы. Не переоценивайте свои физические возможности. Откажитесь от рискованных действий, таких как попытка переплыть реку, особенно в преклонном возрасте.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос