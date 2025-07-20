Трагический финал поисков: в Башкирии нашли утонувшего рыбака

В Чишминском районе Башкирии закончились поиски 85-летнего рыбака. Мужчина пропал три дня назад, его тело нашли в реке Дёме. Он хотел переплыть на другой берег

Трёхдневные поиски 85-летнего пенсионера в Чишминском районе завершились печально. Тело мужчины, как сообщает МЧС региона, обнаружили в реке Дёме. Его прибило к берегу неподалёку от деревни Новомихайловка.

Последний раз живым мужчину видели 17 июля. Он приехал в свой домик в СНТ «Здоровье» и утром отправился на рыбалку. План у него был довольно рискованный для пожилого человека.

Родственникам пенсионер сообщил о намерении перебраться через реку, чтобы порыбачить на озере с другой стороны. Эти сорок метров воды, разделявшие берега, оказались для него непреодолимым препятствием.

Домой в тот день мужчина так и не вернулся, заставив родных волноваться. Нашли его только 20 июля. Теперь все обстоятельства гибели выясняют правоохранители.