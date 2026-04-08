Тело 68-летнего мужчины подняли из пруда в Башкирии

В Мечетлинском районе Республики Башкортостан из пруда Карагай подняли тело мужчины 68 лет. По информации МЧС Башкирии, погибший был обнаружен на поверхности воды в десяти метрах от берега. Полиция провела необходимые оперативно-следственные действия.

Обстоятельства гибели устанавливаются. На место выехали сотрудники силовых структур.

В связи с произошедшим МЧС обратилось к жителям республики с предупреждением об угрозе выхода на лед в период весеннего таяния. По данным ведомства, на реках уже наблюдается ледоход, а дневные температуры поднимаются выше нулевой отметки. На водоемах без течения — прудах и озерах — ледяной покров внешне сохраняется, однако структура его становится рыхлой и ненадежной. Особую опасность представляют прибрежные зоны, где лед тает быстрее и образует промоины, а под снежным настом могут скрываться трещины.

«Будьте бдительны, не допускайте выхода на тонкий лед, это может стать дорогой в один конец!» — заявили в региональном МЧС.

Напомним, в марте 2026 года в Башкирии стартовала профилактическая операция «Весенний опасный лёд»: инспекторы ГИМС МЧС приступили к патрулированию водоемов республики и информированию граждан о рисках выхода на весенний лёд.

Ранее, 13-летняя девочка в Уфе вышла на лёд озера Кашкадан, пытаясь помочь неподвижно лежавшему мужчине. Лёд не выдержал нагрузки, однако девочке удалось выбраться с помощью очевидца, который подал ей руку. Мужчина, как выяснилось, был в состоянии алкогольного опьянения.