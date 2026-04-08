9 часов
Происшествия

Тело 68-летнего мужчины подняли из пруда в Башкирии

Полиция извлекла из пруда Карагай тело 68-летнего мужчины. МЧС республики призвало жителей не выходить на весенний лед.
©МЧС по Башкирии

В Мечетлинском районе Республики Башкортостан из пруда Карагай подняли тело мужчины 68 лет. По информации МЧС Башкирии, погибший был обнаружен на поверхности воды в десяти метрах от берега. Полиция провела необходимые оперативно-следственные действия.

Обстоятельства гибели устанавливаются. На место выехали сотрудники силовых структур.

В связи с произошедшим МЧС обратилось к жителям республики с предупреждением об угрозе выхода на лед в период весеннего таяния. По данным ведомства, на реках уже наблюдается ледоход, а дневные температуры поднимаются выше нулевой отметки. На водоемах без течения — прудах и озерах — ледяной покров внешне сохраняется, однако структура его становится рыхлой и ненадежной. Особую опасность представляют прибрежные зоны, где лед тает быстрее и образует промоины, а под снежным настом могут скрываться трещины.

«Будьте бдительны, не допускайте выхода на тонкий лед, это может стать дорогой в один конец!» — заявили в региональном МЧС.

Напомним, в марте 2026 года в Башкирии стартовала профилактическая операция «Весенний опасный лёд»: инспекторы ГИМС МЧС приступили к патрулированию водоемов республики и информированию граждан о рисках выхода на весенний лёд.

Ранее, 13-летняя девочка в Уфе вышла на лёд озера Кашкадан, пытаясь помочь неподвижно лежавшему мужчине. Лёд не выдержал нагрузки, однако девочке удалось выбраться с помощью очевидца, который подал ей руку. Мужчина, как выяснилось, был в состоянии алкогольного опьянения.

человек на льду
©Telegram-канал «ufa_rb»
Похожие записи
30.03.2026
Происшествия

В Мечетлинском районе Башкирии задержали нетрезвого водителя квадроцикла — уже не впервые

водитель и инспектор в патрульном автомобиле
Сотрудники ГАИ остановили 37-летнего жителя за рулём квадроцикла в селе Сальевка. Мужчина оказался рецидивистом по части пьяной езды — теперь ему грозит уголовное дело.
26.02.2026
Криминал

В Башкирии должник с гвоздодёром попытался вскрыть банкомат с 12 миллионами

вскрытие банкомата
В Мечетлинском районе Башкирии полицейские задержали 34-летнего мужчину, который вскрыл банкомат с 12 млн рублей, но скрылся с пустыми руками — сработала сигнализация.
22.10.2025
Происшествия

В Башкирии водитель ритуальной машины выехал на «встречку» и убил человека

авто после ДТП
50-летний водитель «Лады Ларгус» выскочил на «встречку» и протаранил ВАЗ-2114. Пенсионер за рулём второй машины погиб до приезда медиков.
12.10.2025
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель мотоблока устроил гонку с ГАИ

проверка водителя на опьянение
35-летний мужчина в Мечетлинском районе устроил пьяную погоню на мотоблоке, но вылетел из-за руля. Финал — штраф и арест техники.
23.06.2025
Происшествия

В Башкирии погиб общественный деятель Айнур Забихуллин

Айнур Забихуллин
Башкирия потеряла одного из самых активных общественников региона. Айнур Забихуллин, который совмещал роли спортсмена, тренера и социального активиста, трагически ушел из жизни в результате дорожно-транспортного происшествия.
