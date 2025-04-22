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«Тащили, но не дотащили»: в Уфе подростки пытались украсть «маму» с арт-объекта

Полицейские предотвратили кражу, но конструкция получила повреждения
кража скульптуры
©МВД по Башкирии

Четверо подростков попытались украсть металлическую фигуру матери с городского арт-объекта «Семья» на проспекте Октября в Уфе. Инцидент произошел вечером 21 апреля, сообщает региональное МВД.

Компания тинейджеров — парень и три девушки 2009 года рождения — оторвала от постамента фигуру матери и начала тащить ее по тротуару. Куда именно несли похищенное и какие планы строили на металлическую «маму», остается загадкой.

RuTube

Рядом с арт-объектом у фирмы «Мир» дежурили полицейские, которые стали свидетелями необычной кражи и пресекли ее на корню.

Юных похитителей доставили в отдел, где с ними провели профилактическую беседу. По факту происшествия проводится проверка. Арт-объект получил повреждения.

Четверо подростков попытались украсть металлическую фигуру матери с городского арт-объекта «Семья» на проспекте Октября в Уфе. Инцидент произошел вечером 21 апреля, сообщает региональное МВД.

Компания тинейджеров — парень и три девушки 2009 года рождения — оторвала от постамента фигуру матери и начала тащить ее по тротуару. Куда именно несли похищенное и какие планы строили на металлическую «маму», остается загадкой.

Рядом с арт-объектом у фирмы «Мир» дежурили полицейские, которые стали свидетелями необычной кражи и пресекли ее на корню.

Юных похитителей доставили в отдел, где с ними провели профилактическую беседу. По факту происшествия проводится проверка. Арт-объект получил повреждения.

— Малолетние д…лы. Ничего в этой жизни кроме как разрушать не умеют. Конечно, ведь для того, чтобы что-то создать нужен мозг, которого у 80% зумеров нет, — возмутился в соцсетях пользователь с ником shadow.

— 2009 и 2006? Видимо у девушек слишком свободного много времени, — сделала вывод Илинчик.

— Родители такие у нас пошли бестолковые, не могут достойное поколение воспитать!!! страдают потом дети и социум((( Громадные штрафы должны заставить задуматься родителей, — пишет Артур.

— Из всех многочисленных и доступных занятий и увлечений, таких как спорт, искусство, чтение, благотворительность, наука, путешествия и т.д. они выбрали алкоголь и девиантное поведение. Человечество несколько тысячелетий через внешнюю память старалось передать и приумножить знания, великие картины, симфонии и литературные шедевры, все прошло мимо не оставив и толику каких-то светлых мыслей и зачатков для дальнейшей эволюции. Деды в войне победили, и выстрадали в 90-е, чтобы в итоге появилось это? самим не стремно быть настолько примитивными? — написал Airat G.

— В школе не накричи, дежурить нельзя-детский труд, в садике слово лишнего не скажи , нашим же детям. Сразу жалобы. Мы учителей и взрослых, хоть тоже хулиганили, как огня боялись, а сейчас дети в счёт никого не ставят. Сами и пожинаем плоды, — считает Эльза.

происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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