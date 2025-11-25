Таможенники Уфы нашли в багаже пассажира зубастый сувенир

В аэропорту Уфы таможенники изъяли у туриста из Вьетнама чучело головы крокодила. Мужчине грозит штраф и конфискация за отсутствие документов CITES.

Как сообщает пресс-служба Башкортостанской таможни, инцидент произошел в воздушной гавани Уфы. Инспекторы остановили пассажира, который вернулся с отдыха во Вьетнаме. Мужчина выбрал «зеленый коридор», всем своим видом показывая, что декларировать ему нечего. Однако проверка багажа показала обратное.

Сотрудники поста заметили на экране сканера подозрительный предмет органического происхождения. В чемодане среди личных вещей лежало настоящее чучело головы крокодила. Путешественник пояснил, что купил экзотический товар на местном рынке в качестве сувенира для домашнего интерьера.

Проблема возникла из-за отсутствия необходимых бумаг. Турист не знал, что подобные товары требуют обязательного письменного декларирования и специальных разрешений. Чеков или сертификатов, подтверждающих легальность покупки, у него при себе не оказалось.

Зубастую находку отправили на экспертизу. Специалистам предстоит выяснить видовую принадлежность рептилии и определить ее рыночную стоимость. Если подтвердится, что это охраняемый вид, мужчине грозят административные дела за недекларирование и несоблюдение запретов на ввоз.

Подобные «сувениры» подпадают под действие конвенции СИТЕС. Этот международный документ регулирует торговлю видами дикой фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Для легального провоза таких предметов через границу требуется разрешение Росприроднадзора, которое нужно оформлять заранее.

За 11 месяцев 2024 года сотрудники поста «Аэропорт Уфа» возбудили более 1015 административных дел по аналогичным нарушениям. Чаще всего путешественники попадаются на валюте, алкоголе или продуктах питания, забывая изучить таможенные правила перед вылетом.

За нарушение закона предусмотрены серьезные санкции. Статья 16.3 КоАП РФ предполагает не только конфискацию запрещенного товара, но и денежный штраф. Сумма взыскания для граждан может достигать двукратного размера стоимости предмета правонарушения.