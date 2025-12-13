Супруги погибли в ДТП с Chery Tiggo на трассе в Башкирии

По предварительным данным, водитель кроссовера Chery Tiggo потерял контроль над машиной. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada Granta.
Муж и жена, находившиеся в Гранте, получили смертельные травмы. Они скончались ещё до приезда бригады скорой помощи.
Третий пассажир из отечественной легковушки и водитель Chery получили травмы различной тяжести. Обоих госпитализировали в больницу.
Инспекторы ГИБДД устанавливают причины аварии. Выясняются все обстоятельства происшествия.
Это уже вторая смертельная авария в Давлекановском районе за последние дни. Неделей ранее, 6 декабря, на 59-м километре трассы Буздяк-Давлеканово водитель Ford Fusion выехал на встречку и погиб при столкновении с грузовиком Shacman.
Статистика ДТП в Башкирии остаётся тревожной. По данным Госавтоинспекции, за девять месяцев 2025 года на дорогах республики произошло свыше двух тысяч аварий. В них погибли 308 человек, ещё 2,4 тысячи получили травмы. По показателю смертности в дорожных происшествиях регион занимает четвёртое место среди всех субъектов России.
В ноябре 2025 года глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов озвучил обновлённые данные: число жертв аварий в регионе достигло 340 человек, включая 16 детей.