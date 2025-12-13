Супруги погибли в ДТП с Chery Tiggo на трассе в Башкирии

13 декабря на 17-м километре трассы Давлеканово-Толбазы в Давлекановском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики. Авария унесла жизни двух человек.

По предварительным данным, водитель кроссовера Chery Tiggo потерял контроль над машиной. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada Granta.

Муж и жена, находившиеся в Гранте, получили смертельные травмы. Они скончались ещё до приезда бригады скорой помощи.

Третий пассажир из отечественной легковушки и водитель Chery получили травмы различной тяжести. Обоих госпитализировали в больницу.

Инспекторы ГИБДД устанавливают причины аварии. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Это уже вторая смертельная авария в Давлекановском районе за последние дни. Неделей ранее, 6 декабря, на 59-м километре трассы Буздяк-Давлеканово водитель Ford Fusion выехал на встречку и погиб при столкновении с грузовиком Shacman.

Статистика ДТП в Башкирии остаётся тревожной. По данным Госавтоинспекции, за девять месяцев 2025 года на дорогах республики произошло свыше двух тысяч аварий. В них погибли 308 человек, ещё 2,4 тысячи получили травмы. По показателю смертности в дорожных происшествиях регион занимает четвёртое место среди всех субъектов России.

В ноябре 2025 года глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов озвучил обновлённые данные: число жертв аварий в регионе достигло 340 человек, включая 16 детей.