0
13 минут
Происшествия

Супруги погибли в ДТП с Chery Tiggo на трассе в Башкирии

13 декабря на 17-м километре трассы Давлеканово-Толбазы в Давлекановском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила Госавтоинспекция республики. Авария унесла жизни двух человек.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

По предварительным данным, водитель кроссовера Chery Tiggo потерял контроль над машиной. Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lada Granta.

Муж и жена, находившиеся в Гранте, получили смертельные травмы. Они скончались ещё до приезда бригады скорой помощи.

авария на трассе
©ГАИ по Башкирии

Третий пассажир из отечественной легковушки и водитель Chery получили травмы различной тяжести. Обоих госпитализировали в больницу.

Инспекторы ГИБДД устанавливают причины аварии. Выясняются все обстоятельства происшествия.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Это уже вторая смертельная авария в Давлекановском районе за последние дни. Неделей ранее, 6 декабря, на 59-м километре трассы Буздяк-Давлеканово водитель Ford Fusion выехал на встречку и погиб при столкновении с грузовиком Shacman.

Статистика ДТП в Башкирии остаётся тревожной. По данным Госавтоинспекции, за девять месяцев 2025 года на дорогах республики произошло свыше двух тысяч аварий. В них погибли 308 человек, ещё 2,4 тысячи получили травмы. По показателю смертности в дорожных происшествиях регион занимает четвёртое место среди всех субъектов России.

В ноябре 2025 года глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов озвучил обновлённые данные: число жертв аварий в регионе достигло 340 человек, включая 16 детей.

Похожие записи
0
07.12.2025
Происшествия

Водитель Ford погиб при столкновении с грузовиком Shacman в Башкирии

авто после дтп
Водитель Ford Fusion погиб после столкновения с грузовиком Shacman в Давлекановском районе. Автомобиль выехал на полосу встречного движения.
0
26.09.2025
Происшествия

Школьный автобус опрокинулся на дороге в Башкирии: пострадал подросток

авария на трассе
В Давлекановском районе Башкирии 59-летний водитель не удержал школьный ПАЗик, и машина перевернулась. Один из подростков теперь в больнице
0
05.08.2025
Криминал

В Башкирии мужчина убил отца железным табуретом на глазах у собственной матери

дверь с табличкой судья
Страшная трагедия в Давлекановском районе Башкирии: сын во время пьяной ссоры из-за денег насмерть забил собственного отца железным табуретом. Свидетелем убийства стала его мать.
0
14.07.2025
Происшествия

Чёрный уик-энд: В Башкирия пьянство и споры унесли жизни 12 человек

утонувший в водоеме
Черные выходные в Башкирии: 12 человек, включая двух подростков, утонули в водоёмах. Причинами стали пьяные споры, купание на диких пляжах и роковая беспечность
0
05.05.2025
Происшествия

Восьмилетний мальчик упал с трехметровой скалы в Башкирии

скорая помощь
В Башкирии восьмилетний мальчик сорвался со скалы высотой с однокомнатную квартиру в хрущевке. Об этом сегодня рассказал глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин. Ребёнок устроил себе незабываемые майские —
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.