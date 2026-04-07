Суд обязал школу в Башкирии выплатить школьнице 250 тысяч рублей за травму на физкультуре

Прокуратура Мишкинского района через суд взыскала с образовательного учреждения компенсацию за травму, которую 12-летняя девочка получила во время бегового норматива.
Суд в Башкирии обязал школу выплатить 250 тысяч рублей ученице, пострадавшей в спортзале. Инцидент произошел в октябре прошлого года в Мишкинском районе. Об этом сообщила районная прокуратура.

Поводом для разбирательства стала жалоба матери: её 12-летняя дочь упала во время сдачи бегового норматива на уроке физической культуры. Девочку госпитализировали. Медики зафиксировали вред здоровью средней степени тяжести.

Надзорное ведомство провело проверку и направило в суд исковое заявление с требованием взыскать с учреждения компенсацию морального вреда. Суд встал на сторону пострадавшей и удовлетворил иск в полном объёме.

Директору школы вынесли представление с требованием исключить повторение подобных ситуаций.

Напомним, согласно судебной практике, приведённой на портале «Адвокатская газета», за вред здоровью средней степени тяжести, причинённый ребёнку в образовательном учреждении, суды присуждают от 150 до 500 тысяч рублей компенсации.

