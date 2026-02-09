Студенты из Индии обратились к Нарендре Моди после нападения подростка в Уфе

После вооруженного нападения подростка на общежитие в Уфе индийские студенты обратились к премьер-министру Нарендре Моди. В письме они просят обеспечить безопасность и контролировать ход расследования.

Всеиндийская ассоциация студентов-медиков (AIMSA) направила официальное письмо премьер-министру Индии Нарендре Моди. Будущие врачи потребовали обеспечить их безопасность, провести справедливое расследование и создать экстренные каналы связи после того, как 15-летний подросток с ножом напал на общежитие медуниверситета в Уфе.

Чего индийские студенты требуют от Нарендры Моди

Авторы обращения настаивают на системных изменениях в защите граждан Индии, которые учатся за границей. Главное требование — организовать круглосуточные горячие линии и службы поддержки. Студенты считают, что это поможет быстрее реагировать на угрозы.

Также ассоциация просит задействовать дипломатические каналы. Это нужно, чтобы расследование нападения в Уфе прошло прозрачно, а виновные понесли наказание. О факте обращения сообщили издания NDTV и местные уфимские СМИ со ссылкой на текст письма.

Как 15-летний подросток напал на общежитие БГМУ

Инцидент произошел в общежитии Башкирского государственного медицинского университета на улице Репина. По версии следствия, 15-летний подросток вооружился ножом, проник в здание и напал на студентов.

В результате пострадали четверо граждан Индии. Также ранения получили двое полицейских, которые приехали задерживать нападавшего. Агрессор наносил удары хаотично и, по данным источников, сам нанес себе увечья.

Следователи возбудили уголовные дела сразу по трем статьям: покушение на убийство двух и более лиц, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и халатность должностных лиц.

Реакция Радия Хабирова и посольства Индии

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что держит ситуацию на личном контроле. Он пообещал усилить охрану учебных заведений и обеспечить пострадавшим лечение.

Посольство Индии в Москве подтвердило факт нападения. Дипломаты направили в Уфу сотрудников генконсульства из Казани, чтобы на месте помочь студентам и взаимодействовать с российскими силовиками.

Свастика и вымогательства: предыстория конфликта

По данным источников в правоохранительных органах, нападение могло иметь идеологический мотив. Очевидцы утверждают, что подросток нарисовал на стене общежития свастику, используя кровь одной из жертв.

Ранее в СМИ появлялась информация, что неизвестные вымогали у иностранцев деньги, отбирали паспорта и избивали их. Студенты боялись обращаться в полицию из-за страха отчисления, поэтому официальных дел тогда не заводили. Теперь к проблеме подключились дипломаты обеих стран.