Строитель получил тяжелые травмы ног при падении опалубки в Уфе

В Уфе на стройплощадке произошел несчастный случай с работником. 35-летний сотрудник строительной компании пострадал при выполнении работ с конструкцией опалубки. О происшествии сообщила пресс-служба Гострудинспекции 5 июня.

Инцидент случился на строящемся объекте по улице Менделеева. Специалист ООО «Йылмаз+» занимался монтажом стеновых щитов опалубки. Для установки верхнего замка конструкции рабочий поднялся на щит, который в этот момент обрушился и зажал его ноги до пояса.

Пострадавшего с серьезными травмами доставили в больницу скорой медицинской помощи. Проверка выявила комплекс нарушений техники безопасности на объекте.

Руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина назвала причины происшествия: недостаточный надзор за производством работ, отсутствие анализа производственных рисков и несоблюдение технологии. Несмотря на пройденное обучение безопасным приемам работы на высоте, строитель использовал небезопасный метод демонтажа щита.

Документы направлены следователям. Ответственным лицам угрожает уголовное преследование за нарушение норм охраны труда.

В 2024 году в организациях республики на производстве погибло 32 работника, что на 4 человека меньше, чем в 2023 году (36 погибших). Уровень производственного травматизма в республике со смертельным исходом снизился на 11%.

Важно отметить, что строительство остается одной из самых травмоопасных отраслей наряду с обрабатывающими производствами и сельским хозяйством. В 2023 году общее количество случаев травмирования работников в республике выросло с 229 до 245 случаев, включая 118 смертельных несчастных случаев.