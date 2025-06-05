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Строитель получил тяжелые травмы ног при падении опалубки в Уфе

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В Уфе на стройплощадке произошел несчастный случай с работником. 35-летний сотрудник строительной компании пострадал при выполнении работ с конструкцией опалубки. О происшествии сообщила пресс-служба Гострудинспекции 5 июня.

Инцидент случился на строящемся объекте по улице Менделеева. Специалист ООО «Йылмаз+» занимался монтажом стеновых щитов опалубки. Для установки верхнего замка конструкции рабочий поднялся на щит, который в этот момент обрушился и зажал его ноги до пояса.

Пострадавшего с серьезными травмами доставили в больницу скорой медицинской помощи. Проверка выявила комплекс нарушений техники безопасности на объекте.

Руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина назвала причины происшествия: недостаточный надзор за производством работ, отсутствие анализа производственных рисков и несоблюдение технологии. Несмотря на пройденное обучение безопасным приемам работы на высоте, строитель использовал небезопасный метод демонтажа щита.

Документы направлены следователям. Ответственным лицам угрожает уголовное преследование за нарушение норм охраны труда.

В 2024 году в организациях республики на производстве погибло 32 работника, что на 4 человека меньше, чем в 2023 году (36 погибших). Уровень производственного травматизма в республике со смертельным исходом снизился на 11%.

Важно отметить, что строительство остается одной из самых травмоопасных отраслей наряду с обрабатывающими производствами и сельским хозяйством. В 2023 году общее количество случаев травмирования работников в республике выросло с 229 до 245 случаев, включая 118 смертельных несчастных случаев.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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