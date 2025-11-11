0
5 часов
Происшествия

«Стреляй в голову!»: в Уфе двое мужчин угрожали пистолетом беременной

Ночью в уфимском Затоне двое мужчин устроили дебош с пневматическим пистолетом, угрожая беременной девушке. Полиция задержала подозреваемых.
задержали двоих мужчин
©МВД Башкирии

В уфимском микрорайоне Затон полиция проверяет инцидент с угрозой беременной женщине. Поздно вечером на улице Ахметова двое местных жителей поссорились с девушкой и угрожали ей пневматическим пистолетом. На месте работали оперативники МВД по Республике Башкортостан.

RuTube
UTV / Telegram

Конфликт произошёл в одном из дворов Затона. По данным МВД Башкирии, двое мужчин и беременная женщина громко выясняли отношения — часть ссоры попала на видео. Один из участников направил пневматический пистолет на женщину, а второй выкрикивал угрозы: «Стреляй в голову! Стреляй!». Все происходящее попало на уличную камеру.

На записи слышно, как женщина обращается к кому-то по имени Женя и предупреждает об опасности его действий для плода. Мужчина отвечает оскорблениями и прямыми угрозами: «Я тебе сейчас челюсть вынесу!». Во время ссоры один из нападавших схватил женщину и прокрутил в воздухе.

В МВД по Республике Башкортостан уточнили: участники конфликта в полицию не обращались, но после появления видео в интернете экипажи выехали на место. Правоохранители установили личности всех фигурантов — это жители того же района, один из мужчин знаком с потерпевшей. Пневматический пистолет изъяли.

Сейчас полиция проверяет обстоятельства случившегося. Ситуация находится на контроле руководства МВД Уфы. По итогам проверки могут возбудить уголовное дело.

