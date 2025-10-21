Стрелял в отдыхающих из травмата: в Башкирии задержали 27-летнего жителя Уфы

В Кармаскалинском районе задержали 27-летнего уфимца, который открыл стрельбу из травмата по отдыхающим на Голубом озере.

В Кармаскалинском районе Башкирии задержан 27-летний житель Уфы, который открыл стрельбу из травматического пистолета по отдыхающим у банного комплекса. Инцидент произошел 19 октября возле деревни Новомусино на территории Голубого озера.

Компания друзей приехала отдохнуть на озеро, включила музыку и разговаривала на берегу. К ним подошли двое мужчин с территории базы отдыха и потребовали покинуть место. Один из них показывал удостоверение, выдавая себя за сотрудника полиции, и угрожал привлечь к ответственности.

Переговоры не помогли разрешить ссору. Мужчина достал травматический пистолет и перцовый баллончик. Когда отдыхающие попытались защититься, он распылил газ и открыл огонь.

Несколько человек получили ранения. Один из пострадавших получил огнестрельные ранения копчика и ноги. Его друг пострадал от повреждений позвоночника и кисти. Также повреждён автомобиль одного из отдыхающих.

Стрелявшим оказался 27-летний безработный житель Уфы. Травматический пистолет находился у него на законных основаниях. По информации СМИ, мужчина являлся членом местного отделения общественной организации «Комитет по противодействию коррупции» и занимал должность заместителя начальника отдела по связям с силовыми структурами. Удостоверение он получил за четыре дня до инцидента.

После проведенных проверок подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Проводятся дополнительные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о привлечении к ответственности других участников конфликта.