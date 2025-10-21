0
3 часа
Происшествия

Стрелял в отдыхающих из травмата: в Башкирии задержали 27-летнего жителя Уфы

В Кармаскалинском районе задержали 27-летнего уфимца, который открыл стрельбу из травмата по отдыхающим на Голубом озере.
мужчина с пистолетом
©SHOT

В Кармаскалинском районе Башкирии задержан 27-летний житель Уфы, который открыл стрельбу из травматического пистолета по отдыхающим у банного комплекса. Инцидент произошел 19 октября возле деревни Новомусино на территории Голубого озера.

Компания друзей приехала отдохнуть на озеро, включила музыку и разговаривала на берегу. К ним подошли двое мужчин с территории базы отдыха и потребовали покинуть место. Один из них показывал удостоверение, выдавая себя за сотрудника полиции, и угрожал привлечь к ответственности.

травма на руке
©SHOT

Переговоры не помогли разрешить ссору. Мужчина достал травматический пистолет и перцовый баллончик. Когда отдыхающие попытались защититься, он распылил газ и открыл огонь.

Несколько человек получили ранения. Один из пострадавших получил огнестрельные ранения копчика и ноги. Его друг пострадал от повреждений позвоночника и кисти. Также повреждён автомобиль одного из отдыхающих.

травма на теле
©SHOT

Стрелявшим оказался 27-летний безработный житель Уфы. Травматический пистолет находился у него на законных основаниях. По информации СМИ, мужчина являлся членом местного отделения общественной организации «Комитет по противодействию коррупции» и занимал должность заместителя начальника отдела по связям с силовыми структурами. Удостоверение он получил за четыре дня до инцидента.

мужчина показывает свои мускулы
©SHOT

После проведенных проверок подозреваемый задержан сотрудниками полиции. Проводятся дополнительные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о привлечении к ответственности других участников конфликта.

Хулиганство с применением оружия наказывается штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, исправительными работами на срок от одного года до двух лет или лишением свободы на тот же срок. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений грозит лишением свободы до 10 лет.

