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Страшная авария под башкирским Стерлитамаком унесла три жизни

Ночная авария на трассе Уфа – Оренбург унесла жизни трёх человек. Ещё двое в больнице. Полиция разбирается в причинах трагедии на роковом перекрёстке.
авто после дтп
©МЧС по Башкирии

Минувшей ночью в Стерлитамакском районе произошло ДТП со смертельным, в котором погибли 3 человека. Автокатастрофа случилась на 135-м километре автодороги Уфа — Оренбург.

авто после дтп
©МЧС по Башкирии

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись два легковых автомобиля: Kia Optima и Lada Largus. Удар был такой силы, что три человека скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Среди погибших — водитель иномарки и двое пассажиров отечественного автомобиля.

авто после дтп
©МЧС по Башкирии

Еще двое участников аварии получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На месте работали сотрудники МЧС и полиция.

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В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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