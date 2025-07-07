Страшная авария под башкирским Стерлитамаком унесла три жизни

Ночная авария на трассе Уфа – Оренбург унесла жизни трёх человек. Ещё двое в больнице. Полиция разбирается в причинах трагедии на роковом перекрёстке.

Минувшей ночью в Стерлитамакском районе произошло ДТП со смертельным, в котором погибли 3 человека. Автокатастрофа случилась на 135-м километре автодороги Уфа — Оренбург.

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись два легковых автомобиля: Kia Optima и Lada Largus. Удар был такой силы, что три человека скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Среди погибших — водитель иномарки и двое пассажиров отечественного автомобиля.

Еще двое участников аварии получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. На месте работали сотрудники МЧС и полиция.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.