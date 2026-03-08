В Стерлитамаке девять детей отравились хлором в бассейне сауны — СК возбудил дело

В Стерлитамаке девять детей попали в больницу с отравлением парами хлора после купания в бассейне сауны. Возбуждено уголовное дело.

Праздничный отдых трёх семей в сауне Стерлитамака 8 марта завершился массовым отравлением детей. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Башкортостану, после купания в бассейне девять несовершеннолетних почувствовали себя плохо — родители немедленно вызвали медиков.

©следком Башкирии

Всех пострадавших доставили в детскую больницу с признаками токсического воздействия хлора. Восьмерых отпустили домой после оказания необходимой помощи. Десятилетний мальчик остаётся в стационаре под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Стерлитамака Андрей Лебедь. Прокуратура проверит исполнение законодательства в части оказания данным комплексом услуг», — сообщили в надзорном ведомстве.

Следователи совместно со специалистами Роспотребнадзора осматривают помещения сауны, изымают пробы воды из бассейна и опрашивают персонал заведения. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени вреда здоровью пострадавших детей.

Похожие случаи в Башкирии

В декабре 2025 года в бассейне спортшколы Янаула произошёл выброс паров хлора — четверо детей 2017–2018 годов рождения попали в реанимацию. На следующий день их состояние стабилизировалось, сообщал министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

В июне 2024 года в арендованном коттедже с бассейном в деревне Князево под Уфой парами хлора отравились шестеро взрослых и ребёнок. В ноябре 2023 года там же пострадали женщина и трое её детей — по обоим случаям возбуждались уголовные дела.

Ранее в Иглинском районе от паров хлора пострадали 11 человек, двое были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Какие нормы хлора действуют для бассейнов с 2025 года

С 1 марта 2025 года Роспотребнадзор ослабил нормы: содержание связанного хлора в воде бассейна — не более 2 мг/л (СП 2.1.3678-20), остаточного свободного хлора — 0,3–0,5 мг/л (СанПиН 1.2.3685-21), концентрация в воздухе — не выше 0,1 мг/м³.

Владельцы бассейнов обязаны проводить производственный контроль за качеством воды, включая лабораторные исследования.

Как распознать отравление хлором у ребёнка

При появлении у ребёнка после посещения бассейна кашля, рези в глазах, тошноты или затруднённого дыхания необходимо немедленно вызвать скорую и покинуть помещение.