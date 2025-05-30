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Стая хищников устроила массовую резню в курятнике башкирского села

©rutube

В деревне Новоиликово Бакалинского района неизвестные хищники за одну ночь убили 70 кур. Об этом сообщила местная жительница, приложив видео с места происшествия.

Кровавая бойня случилась в ночь с 28 на 29 мая на улице Луговая. Хозяева обнаружили мертвых птиц только утром в половине восьмого. По словам автора обращения, хищники терроризируют не только ее хозяйство, но и соседские дворы — убивают кур, уток и гусей.

Местные власти пока никак не отреагировали на жалобы жителей. Сельчане в отчаянии просят помощи — звери продолжают свои ночные набеги.

По видео сложно определить, кто именно устроил массовое убийство домашней птицы. Судя по масштабам, это могла быть стая лис.

бакалинский район происшествия в Бакалинском районе
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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