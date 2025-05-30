Стая хищников устроила массовую резню в курятнике башкирского села

В деревне Новоиликово Бакалинского района неизвестные хищники за одну ночь убили 70 кур. Об этом сообщила местная жительница, приложив видео с места происшествия.

Кровавая бойня случилась в ночь с 28 на 29 мая на улице Луговая. Хозяева обнаружили мертвых птиц только утром в половине восьмого. По словам автора обращения, хищники терроризируют не только ее хозяйство, но и соседские дворы — убивают кур, уток и гусей.

Местные власти пока никак не отреагировали на жалобы жителей. Сельчане в отчаянии просят помощи — звери продолжают свои ночные набеги.

По видео сложно определить, кто именно устроил массовое убийство домашней птицы. Судя по масштабам, это могла быть стая лис.