0
29 минут
Происшествия

Стало известно состояние девочки из Уфы, которую из окна выбросил отец

Врачи Российской детской клинической больницы сообщили о заметном улучшении состояния трехлетней девочки из Башкирии, которая получила тяжелые травмы после падения из окна в Уфе. Медики отметили, что ребенок начал самостоятельно ходить и активно участвует в реабилитации.
консилиум врачей
©Минздрав Башкирии

По данным специалистов, девочка уверенно передвигается, держась за руку матери, и может пройти несколько метров без опоры. Врачи также указали, что речь пациентки восстановилась, она выполняет рекомендации и контактирует с персоналом клиники.

Медицинская команда планирует перевести лечение в амбулаторный режим и рассматривает возможность выписки ребенка к новогодним праздникам, если положительная динамика сохранится. При этом девочке предстоит продолжить наблюдение и дальнейшие этапы реабилитации, в том числе запланированную операцию по закрытию дефекта костей черепа.

Напомним, инцидент произошел в октябре в одном из жилых домов Уфы, где отец выбросил ребенка из окна четвертого этажа. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего и задержали мужчину.

Региональный Минздрав ранее сообщал, что уфимские специалисты сначала стабилизировали состояние девочки, после чего ее доставили в Москву спецбортом для дальнейшего лечения. Ведомство подчеркивало, что за жизнь ребенка боролись врачи из Башкирии и федерального центра.

По информации медицинских учреждений, состояние девочки в первые дни после ЧП оценивали как крайне тяжелое, но стабильное. Позже специалисты фиксировали постепенное улучшение показателей и расширение двигательной активности.

Экспертиза установила, что в момент происшествия отец девочки не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, однако ранее он наблюдался у психиатра. Следственные органы продолжают работу по делу, допрашивают свидетелей и изучают обстоятельства случившегося.

