Происшествия

Стало известно, сколько человек пострадали при взрыве на заводе «Авангард» в Башкирии

На оборонном предприятии «Авангард» произошёл взрыв в цехе по производству нитроцеллюлозы. Троих достали из-под обломков, одна женщина в реанимации.
Согласно официальным данным, при взрыве на заводе «Авангард» в Стерлитамаке пострадали восемь человек. Глава Башкирии Радий Хабиров подтвердил эту информацию в официальных каналах.

Состояние пострадавших

Троих человек извлекли из-под завалов и госпитализировали в городскую больницу Стерлитамака. Одна пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации. У двух других состояние средней тяжести, угрозы их жизни нет. Остальным пострадавшим медики оказывают помощь на месте.

Подробности инцидента

Взрыв произошел 17 октября 2025 года в одном из цехов завода «Авангард». Эпицентр располагался на технологической установке, где производили нитроцеллюлозу — вещество для изготовления лаков и пластмасс. Генеральный директор предприятия Дмитрий Логинов сообщил, что произошла авария на нитроузле.

Здание цеха получило серьезные повреждения. В соседних с заводом домах взрывной волной выбило стекла. Жители города сообщали о громком звуке, который был слышен за 20 километров от места происшествия.

На месте работают все оперативные службы и представители правоохранительных органов. Горбольницу Стерлитамака перевели на особый режим работы. На месте дежурят пять бригад скорой помощи. Из Уфы на место выехала оперативная группа Минздрава Башкортостана, санитарная авиация, врачи-комбустиологи и бригада психотерапевтов.

Федеральное казенное предприятие «Авангард» является одним из крупных оборонных предприятий России. Завод производит боеприпасы и взрывчатые вещества, занимается утилизацией вооружений и военной техники. В феврале 2024 года предприятие включили в санкционные списки Евросоюза.

