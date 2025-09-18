Стало известно об экологической обстановке после атаки БПЛА на башкирский Салават

Утром 18 сентября два дрона атаковали завод «Газпром» в Салавате. Глава Башкирии сообщил, что обошлось без жертв, а пожар быстро потушили. Специалисты уже проверили воздух — превышений ПДК нет.

Загрязнений воздуха в Салавате после атаки беспилотников не обнаружено. Как сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, специалисты провели замеры и не нашли в атмосфере превышений по вредным веществам.

По данным властей 18 сентября, два дрона самолётного типа нанесли удар по промплощадке «Газпром нефтехим Салават». Инцидент спровоцировал возгорание на территории предприятия.

Глава Башкирии Радий Хабиров оперативно прокомментировал ситуацию. По его словам, никто из сотрудников не пострадал. Экстренные службы сработали быстро, ликвидировав пожар в кратчайшие сроки.

Сразу после ЧП на место выдвинулась химико-радиометрическая лаборатория. Её сотрудники взяли пробы воздуха, чтобы оценить возможный ущерб для экологии. Это стандартная процедура для подобных инцидентов.