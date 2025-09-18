Стало известно об экологической обстановке после атаки БПЛА на башкирский Салават

Загрязнений воздуха в Салавате после атаки беспилотников не обнаружено. Как сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, специалисты провели замеры и не нашли в атмосфере превышений по вредным веществам.
По данным властей 18 сентября, два дрона самолётного типа нанесли удар по промплощадке «Газпром нефтехим Салават». Инцидент спровоцировал возгорание на территории предприятия.
Глава Башкирии Радий Хабиров оперативно прокомментировал ситуацию. По его словам, никто из сотрудников не пострадал. Экстренные службы сработали быстро, ликвидировав пожар в кратчайшие сроки.
Сразу после ЧП на место выдвинулась химико-радиометрическая лаборатория. Её сотрудники взяли пробы воздуха, чтобы оценить возможный ущерб для экологии. Это стандартная процедура для подобных инцидентов.
Такой же протокол действовал и после недавнего прилёта по уфимской «Башнефти» 13 сентября. Тогда экологи тоже отчитались о благополучной ситуацией с экологией. Это уже второй подобный случай в Салавате с мая 2024 года.