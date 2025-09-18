0
6 часов
Происшествия

Стало известно об экологической обстановке после атаки БПЛА на башкирский Салават

Утром 18 сентября два дрона атаковали завод «Газпром» в Салавате. Глава Башкирии сообщил, что обошлось без жертв, а пожар быстро потушили. Специалисты уже проверили воздух — превышений ПДК нет.
передвижная лаборатория для проверки состояния воздуха
©Госкомитет Башкирии по ЧС

Загрязнений воздуха в Салавате после атаки беспилотников не обнаружено. Как сообщили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, специалисты провели замеры и не нашли в атмосфере превышений по вредным веществам.

По данным властей 18 сентября, два дрона самолётного типа нанесли удар по промплощадке «Газпром нефтехим Салават». Инцидент спровоцировал возгорание на территории предприятия.

Глава Башкирии Радий Хабиров оперативно прокомментировал ситуацию. По его словам, никто из сотрудников не пострадал. Экстренные службы сработали быстро, ликвидировав пожар в кратчайшие сроки.

Сразу после ЧП на место выдвинулась химико-радиометрическая лаборатория. Её сотрудники взяли пробы воздуха, чтобы оценить возможный ущерб для экологии. Это стандартная процедура для подобных инцидентов.

Такой же протокол действовал и после недавнего прилёта по уфимской «Башнефти» 13 сентября. Тогда экологи тоже отчитались о благополучной ситуацией с экологией. Это уже второй подобный случай в Салавате с мая 2024 года.

Похожие записи
0
16.09.2025
Новости

В Башкирии ввели запрет на съемку прилетов БПЛА. За фото и видео с дронами теперь грозит крупный штраф

герб башкирии
В Башкирии ввели запрет на публикацию фото и видео с БПЛА. За распространение данных о прилётах и работе ПВО — штраф до 50 тысяч рублей.
0
14.09.2025
Происшествия

Военком Башкирии объяснил, почему атака БПЛА на завод в Уфе была обречена на провал

атака бпла на завод
Два беспилотника пытались атаковать промзону в Уфе, но их встретили во всеоружии. Военком Башкирии Михаил Блажевич рассказал, как сработала система ПВО.
0
13.09.2025
Происшествия

Тысяча патронов на два дрона: стало известно, как в Уфе защищали предприятие

Радий Хабиров
Глава Башкирии раскрыл подробности утренней атаки дронов на Уфу. По беспилотникам выпустили больше тысячи патронов, оба сбили. Рассказываем о последствиях.
1
13.09.2025
Новости

Уфимцы лишились связи после налёта беспилотника на завод

смартфон в руках мужчины
Жители Башкирии массово жалуются на перебои с мобильным интернетом. Всё началось после попытки БПЛА атаковать завод в Уфе. Власти намекают, что это необходимые меры для безопасности.
0
13.09.2025
Происшествия

Над Уфой сбили два БПЛА: Глава Башкирии раскрыл детали ЧП

Радий Хабиров
Утром Уфу всполошил дым над промзоной и перебои со связью. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил: завод Башнефти атаковали два дрона. Охрана открыла огонь, аппараты сбиты.
