Стало известно, кто погиб в массовом ДТП с грузовиком на Новоженова в Уфе

В Уфе грузовик «Шахман» с отказавшими тормозами устроил массовую аварию. Погибли два человека, ещё восемь ранены. Водителю грозит до семи лет тюрьмы.
В массовом ДТП на улице Новоженова в Уфе, где грузовик «Шахман» с отказавшими тормозами протаранил 11 автомобилей, погибли два человека, которые находились в «Шевроле Ланос». Жертвами стали 47-летняя уфимка Гузель Р., занимавшаяся декором подарков и праздничных наборов, и 56-летний водитель автомобиля, сообщает Уфа1.

Авария произошла утром 15 октября на пересечении улицы Новоженова с Уфимским шоссе. По предварительным данным ГИБДД, у китайского грузовика «Шахман» массой от 11 до 20 тонн отказали тормоза, и он на полном ходу начал сносить машины, которые стояли перед светофором. Момент аварии попал на видеорегистраторы очевидцев.

Кроме двух погибших, в аварии пострадали еще восемь человек. Трое из них были госпитализированы: двоих с травмами средней степени тяжести поместили в травматологическое отделение, а один пациент в очень тяжелом состоянии находится в реанимации городской больницы № 21. Остальные пострадавшие после осмотра медиками на месте отказались от госпитализации.

Водитель грузовика также был доставлен в больницу. По факту аварии МВД Башкирии возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть». Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Грузовик остановился только после того, как ему перекрыл путь другой большегруз. До этого «Шахман», груженный песком, снес 11 легковых автомобилей, некоторые из которых от удара выбросило на обочину и перевернуло. Движение на перекрестке было заблокировано, на ликвидацию последствий ушел весь день. На месте работали сотрудники МЧС, которые деблокировали погибших из искореженного автомобиля.

