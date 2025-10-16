Стало известно, кто погиб в массовом ДТП с грузовиком на Новоженова в Уфе

В Уфе грузовик «Шахман» с отказавшими тормозами устроил массовую аварию. Погибли два человека, ещё восемь ранены. Водителю грозит до семи лет тюрьмы.

В массовом ДТП на улице Новоженова в Уфе, где грузовик «Шахман» с отказавшими тормозами протаранил 11 автомобилей, погибли два человека, которые находились в «Шевроле Ланос». Жертвами стали 47-летняя уфимка Гузель Р., занимавшаяся декором подарков и праздничных наборов, и 56-летний водитель автомобиля, сообщает Уфа1.

Извлечение погибших в ДТП ©УГЗ Уфы

Авария произошла утром 15 октября на пересечении улицы Новоженова с Уфимским шоссе. По предварительным данным ГИБДД, у китайского грузовика «Шахман» массой от 11 до 20 тонн отказали тормоза, и он на полном ходу начал сносить машины, которые стояли перед светофором. Момент аварии попал на видеорегистраторы очевидцев.

Массовая авария на Новоженова в Уфе ©Mash

Кроме двух погибших, в аварии пострадали еще восемь человек. Трое из них были госпитализированы: двоих с травмами средней степени тяжести поместили в травматологическое отделение, а один пациент в очень тяжелом состоянии находится в реанимации городской больницы № 21. Остальные пострадавшие после осмотра медиками на месте отказались от госпитализации.

комментарий Владимира Севастьянова ©ГАИ по Башкирии

Водитель грузовика также был доставлен в больницу. По факту аварии МВД Башкирии возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть». Водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Видео с места ДТП с участием 10 авто на Новоженова ©БашДТП

Грузовик остановился только после того, как ему перекрыл путь другой большегруз. До этого «Шахман», груженный песком, снес 11 легковых автомобилей, некоторые из которых от удара выбросило на обочину и перевернуло. Движение на перекрестке было заблокировано, на ликвидацию последствий ушел весь день. На месте работали сотрудники МЧС, которые деблокировали погибших из искореженного автомобиля.