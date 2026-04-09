5 часов
Происшествия

Стало известно, когда ожидается пик половодья в Башкирии

Наводнение угрожает среднему и нижнему течению Белой и реке Уфе
человек идет по воде
©МЧС по Башкирии

Самая интенсивная фаза весеннего половодья в Башкирии придётся на период с 9 по 14 апреля. Об этом сообщил первый заместитель министра экологии республики Данил Шарафутдинов. Все водохранилища работают в штатном режиме. На реках бассейна Урала первый паводковый пик миновал.

В верховьях Белой притоки стабилизировались. Там в ближайшие дни уровень воды начнёт снижаться. Иная картина — в среднем и нижнем течении Белой и на реке Уфе: расход воды там растёт. Шарафутдинов предупредил, что нестабильный гидрологический режим в сочетании с возможными осадками способен вызвать кратковременные подъёмы воды.

8 апреля 2026 года паводок ограничил движение на девяти участках дорог. Вода затопила четыре моста — в Бакалинском, Бижбулякском, Калтасинском и Янаульском районах. Спасатели вели мониторинг 15 ситуаций в девяти муниципалитетах.

В 2026 году половодье началось на 7–14 дней раньше обычного — из-за аномально тёплой погоды в марте. Для борьбы с паводком власти задействовали группировку из 13 тысяч человек и трёх тысяч единиц техники.

По прогнозу председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, при неблагоприятном сценарии вода может затронуть 313 населённых пунктов в 44 муниципалитетах. Речь идёт о более чем 22 тысячах жилых домов и свыше 86 тысячах жителей. Власти подготовили пункты временного размещения на 45 тысяч мест.

В 2025 году паводки охватили 28 муниципалитетов — зафиксировали 63 подтопления. Сильнее всего пострадал Архангельский район: там вода вошла в 106 домов, а спасатели вывезли 246 человек.

04.04.2026
Новости

В Башкирии за сутки зарегистрировали 16 новых подтоплений: больше всего пострадала Уфа

половодье на реках
Реки Юрмаш и Шугуровка вышли из берегов — вода залила территории трёх СНТ в Уфе. Спасатели регистрируют новые подтопления по всему региону.
01.04.2026
Новости

Половодье набирает обороты: в Башкирии за сутки подтопило шесть мостов и 50 участков в уфимских СНТ

спасатель проводит воздушную разведку
Госкомитет РБ по ЧС зафиксировал новые очаги подтопления — вода перекрыла низководные переправы в пяти районах, ограничила движение на дорогах и залила садовые товарищества в столице республики.
31.03.2026
Дороги и транспорт

В Башкирии из-за половодья перекрыли мост и два участка дорог

затомило мост
Весеннее половодье продолжает ухудшать дорожную обстановку в Башкирии — затронуты Стерлитамакский, Кармаскалинский и Бижбулякский районы.
23.03.2026
Новости

Реки Башкирии могут вскрыться раньше срока: власти усилили контроль за паводком

спасатель МЧС и люди на лодке
В республике за зиму выпало почти 100% месячной нормы осадков, в Уфе сугробы достигают двух метров. Росгидромет прогнозирует раннее вскрытие рек и риск подтоплений.
