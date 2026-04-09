Стало известно, когда ожидается пик половодья в Башкирии

Наводнение угрожает среднему и нижнему течению Белой и реке Уфе

Самая интенсивная фаза весеннего половодья в Башкирии придётся на период с 9 по 14 апреля. Об этом сообщил первый заместитель министра экологии республики Данил Шарафутдинов. Все водохранилища работают в штатном режиме. На реках бассейна Урала первый паводковый пик миновал.

В верховьях Белой притоки стабилизировались. Там в ближайшие дни уровень воды начнёт снижаться. Иная картина — в среднем и нижнем течении Белой и на реке Уфе: расход воды там растёт. Шарафутдинов предупредил, что нестабильный гидрологический режим в сочетании с возможными осадками способен вызвать кратковременные подъёмы воды.

8 апреля 2026 года паводок ограничил движение на девяти участках дорог. Вода затопила четыре моста — в Бакалинском, Бижбулякском, Калтасинском и Янаульском районах. Спасатели вели мониторинг 15 ситуаций в девяти муниципалитетах.

В 2026 году половодье началось на 7–14 дней раньше обычного — из-за аномально тёплой погоды в марте. Для борьбы с паводком власти задействовали группировку из 13 тысяч человек и трёх тысяч единиц техники.

По прогнозу председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова, при неблагоприятном сценарии вода может затронуть 313 населённых пунктов в 44 муниципалитетах. Речь идёт о более чем 22 тысячах жилых домов и свыше 86 тысячах жителей. Власти подготовили пункты временного размещения на 45 тысяч мест.

В 2025 году паводки охватили 28 муниципалитетов — зафиксировали 63 подтопления. Сильнее всего пострадал Архангельский район: там вода вошла в 106 домов, а спасатели вывезли 246 человек.