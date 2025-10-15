0
6 часов
Происшествия

Стало известно, что грозит водителю грузовика, который устроил массовую аварию на Новоженова в Уфе

В Уфе многотонник с отказавшими тормозами протаранил 11 авто. Двое погибли на месте, восемь ранены. Водителю Shacman грозит до семи лет тюрьмы.
грузовики после аварии
©ГАИ по Башкирии

27-летнему водителю грузовика, устроившему массовое смертельное ДТП на улице Новоженова в Уфе, грозит до семи лет лишения свободы или принудительные работы. Главное следственное управление МВД по Башкортостану возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц.

Извлечение погибших в ДТП
Video
©УГЗ Уфы

15 октября в 9:30 утра на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе китайский большегруз Shacman на большой скорости протаранил 11 автомобилей. У грузовика, гружённого песком, отказала тормозная система, водитель не мог остановить машину и продолжал сносить всё на своём пути. По видеозаписям с регистраторов очевидцев видно: грузовик таранил автомобили, которые притормаживали перед светофором, раскидывая их по проезжей части и тротуарам.

Массовая авария на Новоженова в Уфе
RuTube
©Mash

Остановился «Шахман» только после того, как на его пути появился другой грузовик. В результате аварии два человека — мужчина и женщина — погибли на месте, находясь в одном из легковых автомобилей. Ещё восемь человек пострадали, троих госпитализировали, остальные после осмотра медиками отказались от госпитализации.

комментарий Владимира Севастьянова
RuTube
©ГАИ по Башкирии

Следователи назначили необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств ДТП. Согласно части 5 статьи 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок до семи лет с аналогичными ограничениями.

Видео с места ДТП с участием 10 авто на Новоженова
RuTube
©БашДТП

Если будет доказано, что водитель находился в состоянии опьянения или скрылся с места ДТП, наказание может быть ещё строже — по части 6 той же статьи. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, медики, эксперты Следственного комитета, выехал и начальник республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.

момент массовой аварии в Уфе
Video
©БашДТП

Прокуратура Башкортостана организовала проверку по факту аварии, мэр Уфы Ратмир Мавлиев пообещал оказать помощь родственникам погибших. Движение на месте происшествия было полностью заблокировано.

Это не первое серьёзное ДТП с грузовиками в Башкирии в текущем году. В июле 59-летний водитель бензовоза судили за аварию на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, где погибли двое супругов — водитель выехал на встречную полосу.

Похожие записи
0
15.10.2025
Происшествия

В Уфе спасатели извлекали тела погибших в массовом ДТП при помощи гидравлического инструмента

авто после дтп
Гражданская защита Уфы показала видео спасработ после массового ДТП. Фура Shacman без тормозов протаранила 12 авто, двое погибли.
0
15.10.2025
Происшествия

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Уфе

массовая авария
Грузовик Shacman с отказавшими тормозами устроил массовую аварию в Уфе. Он смёл 11 машин на перекрёстке. Двое погибли, восемь человек попали в больницу.
0
15.10.2025
Происшествия

В Уфе в массовом ДТП с грузовиком погибли два человека

грузовик после дтп
Жуткое ДТП в уфимском Сипайлово: двое погибли, четверо ранены. Фура и три легковушки столкнулись на перекрестке с неработающим со вчерашнего дня светофором.
-1
15.10.2025
Происшествия

В Уфе мужчина поджёг знакомую за то, что та не захотела продолжить застолье

задержанный преступник
В Уфе 45-летний рецидивист после застолья поджёг свою знакомую, потому что та ушла спать. Мужчина сам потушил пламя, но скорую вызвал только через несколько часов.
0
13.10.2025
Происшествия

Психиатр назвал 3 возможные причины, почему отец выбросил дочь из окна в Уфе

арест преступника
Известный психиатр разобрал трагедию, где отец выбросил дочь из окна. Вероятная причина — предвестник шизофрении. Но есть и другие версии.
0
12.10.2025
Криминал

Уфимца, швырнувшего дочь с 4 этажа, проверят на вменяемость

арест преступника
В Уфе арестовали 34-летнего мужчину, который выкинул свою трёхлетнюю дочь с четвёртого этажа. Девочка в реанимации. Отца, ведущего себя неадекватно, проверят на вменяемость.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.