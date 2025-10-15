Стало известно, что грозит водителю грузовика, который устроил массовую аварию на Новоженова в Уфе

В Уфе многотонник с отказавшими тормозами протаранил 11 авто. Двое погибли на месте, восемь ранены. Водителю Shacman грозит до семи лет тюрьмы.

27-летнему водителю грузовика, устроившему массовое смертельное ДТП на улице Новоженова в Уфе, грозит до семи лет лишения свободы или принудительные работы. Главное следственное управление МВД по Башкортостану возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц.

Извлечение погибших в ДТП ©УГЗ Уфы

15 октября в 9:30 утра на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе китайский большегруз Shacman на большой скорости протаранил 11 автомобилей. У грузовика, гружённого песком, отказала тормозная система, водитель не мог остановить машину и продолжал сносить всё на своём пути. По видеозаписям с регистраторов очевидцев видно: грузовик таранил автомобили, которые притормаживали перед светофором, раскидывая их по проезжей части и тротуарам.

Массовая авария на Новоженова в Уфе ©Mash

Остановился «Шахман» только после того, как на его пути появился другой грузовик. В результате аварии два человека — мужчина и женщина — погибли на месте, находясь в одном из легковых автомобилей. Ещё восемь человек пострадали, троих госпитализировали, остальные после осмотра медиками отказались от госпитализации.

комментарий Владимира Севастьянова ©ГАИ по Башкирии

Следователи назначили необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств ДТП. Согласно части 5 статьи 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок до семи лет с аналогичными ограничениями.

Видео с места ДТП с участием 10 авто на Новоженова ©БашДТП

Если будет доказано, что водитель находился в состоянии опьянения или скрылся с места ДТП, наказание может быть ещё строже — по части 6 той же статьи. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, медики, эксперты Следственного комитета, выехал и начальник республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.

момент массовой аварии в Уфе ©БашДТП

Прокуратура Башкортостана организовала проверку по факту аварии, мэр Уфы Ратмир Мавлиев пообещал оказать помощь родственникам погибших. Движение на месте происшествия было полностью заблокировано.

Это не первое серьёзное ДТП с грузовиками в Башкирии в текущем году. В июле 59-летний водитель бензовоза судили за аварию на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, где погибли двое супругов — водитель выехал на встречную полосу.