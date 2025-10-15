Стало известно, что грозит водителю грузовика, который устроил массовую аварию на Новоженова в Уфе

27-летнему водителю грузовика, устроившему массовое смертельное ДТП на улице Новоженова в Уфе, грозит до семи лет лишения свободы или принудительные работы. Главное следственное управление МВД по Башкортостану возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц.
15 октября в 9:30 утра на пересечении улицы Новоженова и Уфимского шоссе китайский большегруз Shacman на большой скорости протаранил 11 автомобилей. У грузовика, гружённого песком, отказала тормозная система, водитель не мог остановить машину и продолжал сносить всё на своём пути. По видеозаписям с регистраторов очевидцев видно: грузовик таранил автомобили, которые притормаживали перед светофором, раскидывая их по проезжей части и тротуарам.
Остановился «Шахман» только после того, как на его пути появился другой грузовик. В результате аварии два человека — мужчина и женщина — погибли на месте, находясь в одном из легковых автомобилей. Ещё восемь человек пострадали, троих госпитализировали, остальные после осмотра медиками отказались от госпитализации.
Следователи назначили необходимые экспертизы для установления всех обстоятельств ДТП. Согласно части 5 статьи 264 УК РФ, нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок до семи лет с аналогичными ограничениями.
Если будет доказано, что водитель находился в состоянии опьянения или скрылся с места ДТП, наказание может быть ещё строже — по части 6 той же статьи. На месте происшествия работали сотрудники МЧС, медики, эксперты Следственного комитета, выехал и начальник республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.
Прокуратура Башкортостана организовала проверку по факту аварии, мэр Уфы Ратмир Мавлиев пообещал оказать помощь родственникам погибших. Движение на месте происшествия было полностью заблокировано.
Это не первое серьёзное ДТП с грузовиками в Башкирии в текущем году. В июле 59-летний водитель бензовоза судили за аварию на трассе Уфа — Инзер — Белорецк, где погибли двое супругов — водитель выехал на встречную полосу.