Срочник открыл стрельбу в военной части Подмосковья — двое убиты

Солдат-срочник в Подмосковье открыл огонь по сослуживцам прямо на посту. Двое убиты, есть раненые. Один из парней успел позвонить матери.
красный крест на автомобиле скорой помощи
17 октября в военной части Наро-Фоминского района Московской области солдат-срочник открыл огонь по сослуживцам. По предварительным данным, двое военнослужащих погибли, еще один с тяжелыми ранениями доставлен в больницу. Инцидент произошел во время несения службы, сообщает Рен-ТВ.

Один из раненых военнослужащих успел позвонить матери и рассказать о стрельбе. Женщина немедленно вызвала в военную часть медиков и сотрудников полиции. По информации источника телеканала, всего пострадали пять человек.

Минимум трое военнослужащих получили ранения в результате стрельбы. Одного из них спасти не удалось, еще один находится в больнице с тяжелым ранением. Обстоятельства произошедшего продолжают выясняться.

Официальных комментариев по поводу чрезвычайного происшествия от военных властей или правоохранительных органов пока не поступало. Причины, по которым военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам, остаются неизвестными.

Это не первый случай стрельбы в российских военных частях в последнее время. Ранее суд арестовал военнослужащего на Камчатке, который бросил боевую гранату в сослуживцев, а затем открыл по ним огонь из автомата.​

