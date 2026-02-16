0
3 часа
Происшествия

Спецслужбы эвакуировали три учебных заведения и Южный автовокзал Уфы

16 февраля в Уфе эвакуировали студентов и пассажиров из-за анонимных угроз. Под проверку попали колледжи, лицей и Южный автовокзал, на местах работают кинологи.
силовики с собакой
©коллаж Ньюс-Баш

Утром 16 февраля неизвестные сообщили о заложенных взрывных устройствах в нескольких объектах города. Полиция оцепила здания, студентов и пассажиров вывели на улицу, информирует АиФ.

Где прошла эвакуация

Сообщение об угрозе первым поступило в Уфимский колледж радиоэлектроники на улице Генерала Горбатова. Администрация действовала согласно регламенту и немедленно вывела людей. Часть студентов не успели забрать верхнюю одежду из гардероба и оказались на улице в сменной обуви.

Одновременно сигнал тревоги поступил на Южный автовокзал. Охрана вывела пассажиров и персонал из залов ожидания, территорию оцепили сотрудники полиции и Росгвардии. Рейсы автобусов временно задержали.

Позже эвакуация затронула еще два учреждения: Башкирский экономико-юридический колледж в Зеленой Роще и Республиканский инженерный лицей-интернат на улице Кольцевой. В Министерстве образования республики сообщили, что руководители учебных заведений действовали согласно регламенту безопасности.

Что происходит сейчас

На местах работают кинологи со служебными собаками — они проверяют помещения на наличие взрывчатых веществ. Здания остаются оцепленными до окончания проверки. Полиция устанавливает авторов анонимных сообщений.

Какая ответственность грозит за ложное минирование

Ложное сообщение о теракте — уголовное преступление по статье 207 УК РФ. Виновным грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Если действия виновных повлекут крупный ущерб или дестабилизируют работу органов власти, срок заключения увеличивается до 8–10 лет.

