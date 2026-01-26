0
Специалисты из Екатеринбурга вытащили три трактора из озера в Башкирии

В Абзелиловском районе завершились работы по извлечению трех тракторов, провалившихся под лед озера Мартыши в начале января. Операция потребовала привлечения тяжелой техники из соседнего региона.
В Абзелиловском районе 25 января завершили операцию по подъему спецтехники со дна озера Мартыши. Три трактора провалились под лед еще в новогодние праздники, когда готовили площадку для автогонок. Чтобы достать машины, владельцу пришлось нанимать бригаду из соседнего региона с тяжелым оборудованием. Об этом сообщает издание ufa.aif.ru.

Техника пролежала в воде почти три недели. Местные службы и сам предприниматель не смогли вытащить тракторы своими силами — в районе не нашлось кранов и тягачей нужной мощности. В итоге владелец обратился к специалистам из Екатеринбурга.

Спасательная операция заняла четыре дня. На место аварии доставили 30-тонный бульдозер и 25-тонный экскаватор. Рабочим пришлось выпиливать лед вокруг места провала, чтобы зацепить и вытянуть утопленников на сушу. Подрядчики признались, что впервые столкнулись с задачей поднять сразу три единицы техники за раз.

Содержание
  1. Почему тракторы утонули
  2. Чем это грозит владельцам
  3. Справка

Почему тракторы утонули

Инцидент произошел 5 января недалеко от села Красная Башкирия. Местный бизнесмен отправил технику расчищать озеро от снега, чтобы провести соревнования по дрифту.

Сценарий аварии развивался цепной реакцией: сначала лед проломился под одним трактором. Водители попытались спасти машину и подогнали еще два трактора для буксировки. Лед не выдержал тройной нагрузки, и вся группа ушла под воду. Механизаторы успели покинуть кабины, никто не пострадал.

Чем это грозит владельцам

Выезд на лед вне официально открытых переправ в Башкортостане запрещен законом. Это касается и автомобилей, и спецтехники.

За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 3 до 4,5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 8 до 12 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Кроме того, владельцу придется оплачивать дорогостоящий ремонт утопленной техники и работу спасательной бригады. Безопасным для проезда машин считается только лед на специально оборудованных переправах, прошедших проверку МЧС.

Справка

Озеро Мартыши регулярно используют как площадку для зимнего дрифтинга. В администрации Краснобашкирского сельсовета подтвердили, что техника проваливается здесь не первый раз, однако массовое затопление сразу трех машин случилось впервые.

Портал News-Bash сообщал об этом происшествии 7 января, предупреждая об опасности тонкого льда из-за температурных качелей этой зимы. По данным МЧС, безопасная толщина льда для одного человека — 7–10 см, а для массового выхода или техники требуются значительно более высокие показатели и однородная структура покрытия.

