Спасатели завершили работу на заводе «Авангард» в Башкирии: стало известно точное количество пострадавших после взрыва

Спасатели завершили поисковые работы на оборонном заводе «Авангард» в Стерлитамаке после взрыва, произошедшего 17 октября. Три человека погибли, еще девять пострадали. Для семей погибших и тех, кто оказался в больнице, это означает трагедию, а для города — напоминание о рисках на опасном производстве.
Что известно о жертвах и пострадавших
Погибли три женщины, включая молодую девушку 2002 года рождения. У двух погибших остались дети. Из-под завалов спасатели достали пятерых человек. Двое выживших госпитализированы с травмами.
Всего пострадали девять человек. Пять остаются в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Всех пострадавших планируют перевести в медучреждения Уфы. С ними работают медики и психологи МЧС.
Причины взрыва
Предварительная причина взрыва — нарушение техники безопасности. В установке образовались взрывоопасные пары из-за нарушения пропорций концентрации смеси. Директор завода Дмитрий Логинов сообщил, что инцидент случился из-за аварии на нитроузле.
Глава Башкирии Радий Хабиров опроверг версию атаки беспилотников. «Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошёл взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», — заявил он.
Последствия и расследование
Здание цеха получило серьезные повреждения, два этажа обрушились. Спасатели продолжают разбирать завалы при помощи тяжелой техники. Выездные лаборатории не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают все оперативные службы и представители правоохранительных органов.
Предприятие обязалось выплатить компенсации семьям погибших и оказать меры поддержки. Завод «Авангард» занимается производством боеприпасов и взрывчатки. В 2024 году предприятие включили в санкционные списки Евросоюза.
Завод «Авангард» — старое предприятие, которое выполняет важную государственную задачу. Глава региона выразил готовность оказать содействие в модернизации производства. Это уже не первое ЧП на оборонных предприятиях России: 18 августа жертвами взрыва в пороховом цеху завода под Рязанью стали 14 человек, более ста пострадали.