Спасатели завершили работу на заводе «Авангард» в Башкирии: стало известно точное количество пострадавших после взрыва

Спасатели закончили разбор завалов на «Авангарде» в Стерлитамаке. Взрыв 17 октября унёс жизни трёх работниц, ещё девять получили травмы.

Спасатели завершили поисковые работы на оборонном заводе «Авангард» в Стерлитамаке после взрыва, произошедшего 17 октября. Три человека погибли, еще девять пострадали. Для семей погибших и тех, кто оказался в больнице, это означает трагедию, а для города — напоминание о рисках на опасном производстве.

Что известно о жертвах и пострадавших

Погибли три женщины, включая молодую девушку 2002 года рождения. У двух погибших остались дети. Из-под завалов спасатели достали пятерых человек. Двое выживших госпитализированы с травмами.

Всего пострадали девять человек. Пять остаются в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Всех пострадавших планируют перевести в медучреждения Уфы. С ними работают медики и психологи МЧС.

Причины взрыва

Предварительная причина взрыва — нарушение техники безопасности. В установке образовались взрывоопасные пары из-за нарушения пропорций концентрации смеси. Директор завода Дмитрий Логинов сообщил, что инцидент случился из-за аварии на нитроузле.

Глава Башкирии Радий Хабиров опроверг версию атаки беспилотников. «Были разные суждения о том, что это была атака БПЛА. Нет, произошёл взрыв, в его причинах сейчас разбираются криминалисты», — заявил он.

Последствия и расследование

Здание цеха получило серьезные повреждения, два этажа обрушились. Спасатели продолжают разбирать завалы при помощи тяжелой техники. Выездные лаборатории не зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают все оперативные службы и представители правоохранительных органов.

Предприятие обязалось выплатить компенсации семьям погибших и оказать меры поддержки. Завод «Авангард» занимается производством боеприпасов и взрывчатки. В 2024 году предприятие включили в санкционные списки Евросоюза.