Спасатели вывезли на снегоходах пятерых замерзших туристов в Башкирии

Сотрудники Госкомитета по ЧС, 3 января, нашли и эвакуировали пятерых уфимцев, которые заблудились в лесах Архангельского района. Туристы возвращались с водопада Атыш, но сбились с пути и начали замерзать.

Группа выехала из деревни Верхние Лемезы утром 2 января и планировала вернуться к вечеру. Когда туристы не вышли к автобусу в назначенное время, водитель вызвал спасателей. Связи с группой не было.

Поисковая операция шла всю ночь. Людей нашли в лесу, когда они уже выбились из сил. По словам руководителя Госкомитета по ЧС Кирилла Первова, всех потерявшихся вывезли на снегоходах к месту сбора. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Сложный маршрут

Сами туристы признались, что без помощи спасателей не смогли бы выбраться из леса. Маршрут к водопаду Атыш считается трудным, особенно зимой. Точка находится в глухой местности, вдали от населенных пунктов. Пеший путь в одну сторону занимает минимум полтора часа, а зимой движение осложняют сугробы и короткий световой день.

Напомним, в июле 2025 года в Бурзянском районе заблудилась группа из семи человек. В октябре на горе Иремель спасатели трое суток искали женщину, которая отстала от своей группы.

Архангельский район, где произошло ЧП, отличается сложным рельефом. Весной 2025 года там вводили режим ЧС из-за сильного паводка. Спасатели напоминают: отправляясь в лес, нужно брать с собой навигаторы, пауэрбанки и предупреждать близких о маршруте.