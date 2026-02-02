0
9 часов
Происшествия

Спасатели в Уфе освободили ногу трехлетнего мальчика из батареи с помощью масла

В Уфе трехлетний мальчик застрял ногой в батарее. Родители не справились сами, пришлось вызывать спасателей
спасатели пришли на помощь
©Госкомитет Башкирии по ЧС

В Уфе сотрудники Госкомитета РБ по ЧС вытащили ногу трехлетнего мальчика из секций радиатора отопления. Инцидент произошел в жилой квартире: ребенок играл и угодил ногой в «капкан», а родители не смогли справиться самостоятельно. Чтобы освободить малыша без травм, спасатели использовали обычное растительное масло.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, вызов поступил от встревоженных родителей. Мальчик 2022 года рождения во время игры засунул ногу между секциями чугунной батареи и не смог вытащить ее обратно. Взрослые попытались помочь сыну, но нога отекла или застряла слишком плотно, поэтому им пришлось обратиться в экстренные службы.

​Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и решили не применять тяжелый гидравлический инструмент, чтобы не пугать ребенка еще больше. Вместо этого они обильно смазали ногу пострадавшего растительным маслом. Это уменьшило трение и позволило аккуратно вызволить конечность из металлического плена. Осмотр врачей скорой помощи показал, что госпитализация мальчику не требуется — он отделался испугом.

​Инструкция спасателей: как действовать до приезда службы 112

Если ребенок застрял в батарее, действуйте быстро, но без паники. Главная опасность здесь — не сам механический зажим, а высокая температура радиатора, которая может вызвать глубокие ожоги за считанные минуты.

В первую очередь постарайтесь снизить температуру. Если есть кран на батарее — перекройте его. Если крана нет или его заклинило, накройте место контакта плотной тканью, одеялом или полотенцем, смоченным в холодной воде. Это создаст барьер между горячим металлом и кожей.

Звоните спасателям по номеру 112. Не пытайтесь выдернуть конечность силой — это может привести к переломам или разрыву мягких тканей. Использовать масло или мыло можно только в том случае, если нога сидит не слишком плотно и нет риска ожога. Если батарея горячая, лучше дождаться специалистов.

Инцидент в Ишимбае

Подобные случаи происходят регулярно и не всегда заканчиваются благополучно. Риск серьезных травм возрастает, если ребенок остается заблокированным долгое время или если рядом нет внимательных взрослых.

Наиболее резонансный случай произошел в Башкирии несколько лет назад в городе Ишимбай. В детском саду трехлетний ребенок застрял ногой в батарее, но воспитатели заметили это слишком поздно. Мальчик получил ожог III степени, врачи диагностировали повреждение мягких тканей «до мяса», и ребенку потребовалась операция по пересадке кожи. В 2024 году спасатели также выезжали к 10-летнему школьнику, который застрял в радиаторе, стоя у окна.

Похожие записи
0
02.02.2026
Криминал

«Спасал фестиваль»: коллектив Госоркестра Башкирии оправдал действия задержанного Артура Назиуллина

Артур Назиуллин
Сотрудники Госоркестра РБ заявили, что контракты заключались в спешке из-за позднего финансирования, а не ради хищений.
0
02.02.2026
Происшествия

Ученики уфимского лицея №161 назвали порку семиклассника ремнем «постановкой» и массово написали Мизулиной

учитель бьет ремнем школьника
Ученики лицея №161 в Уфе обратились к Екатерине Мизулиной. Они уверяют, что видео с поркой семиклассника — неудачная шутка ради просмотров.
0
01.02.2026
Происшествия

В Уфе задержали подозреваемых в нападении на пенсионерку в подъезде

драка возле подъезда
В Уфе правоохранители задержали двух девушек, подозреваемых в нападении на пожилую женщину. Инцидент произошел в подъезде жилого дома по улице Кольцевой.
0
31.01.2026
Происшествия

В Башкирии спасатели вывезли из леса застрявшего в снегу рыбака

спасатели возле автомобиля
В селе Энергетик мужчина, передвигавшийся на лыжах, не смог самостоятельно выбраться из глубокого снега. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС провели эвакуацию пострадавшего.
1
30.01.2026
Криминал

Ущерб на 15 млн: ФСБ раскрыла детали дела против руководителей Госоркестра и Башгосфилармонии

арест подозреваемого
Следственный комитет и ФСБ возбудили уголовные дела в отношении руководителей Госоркестра и Башгосфилармонии. Ущерб бюджету от их действий оценивается в сумму более 15 млн рублей.
0
30.01.2026
Криминал

В Уфе по подозрению в хищении задержаны директора Башгосфилармонии и Госоркестра

саетов и назиуллин
В Уфе задержаны руководители Госоркестра и Башгосфилармонии Артур Назиуллин и Алмаз Саетов. Их подозревают в присвоении бюджетных средств.
0
30.01.2026
Дороги и транспорт

Уфа стареет на глазах: средний возраст водителей трамваев достиг 48 лет, троллейбусов — 50 лет

трамвай на маршруте
В МУП «УфаГЭТ» наблюдается старение коллектива: средний возраст водителей составляет 48–50 лет. Предприятию требуется еще 215 сотрудников для закрытия вакансий.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.