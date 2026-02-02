Спасатели в Уфе освободили ногу трехлетнего мальчика из батареи с помощью масла

В Уфе трехлетний мальчик застрял ногой в батарее. Родители не справились сами, пришлось вызывать спасателей

В Уфе сотрудники Госкомитета РБ по ЧС вытащили ногу трехлетнего мальчика из секций радиатора отопления. Инцидент произошел в жилой квартире: ребенок играл и угодил ногой в «капкан», а родители не смогли справиться самостоятельно. Чтобы освободить малыша без травм, спасатели использовали обычное растительное масло.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС, вызов поступил от встревоженных родителей. Мальчик 2022 года рождения во время игры засунул ногу между секциями чугунной батареи и не смог вытащить ее обратно. Взрослые попытались помочь сыну, но нога отекла или застряла слишком плотно, поэтому им пришлось обратиться в экстренные службы.

​Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и решили не применять тяжелый гидравлический инструмент, чтобы не пугать ребенка еще больше. Вместо этого они обильно смазали ногу пострадавшего растительным маслом. Это уменьшило трение и позволило аккуратно вызволить конечность из металлического плена. Осмотр врачей скорой помощи показал, что госпитализация мальчику не требуется — он отделался испугом.

​Инструкция спасателей: как действовать до приезда службы 112

Если ребенок застрял в батарее, действуйте быстро, но без паники. Главная опасность здесь — не сам механический зажим, а высокая температура радиатора, которая может вызвать глубокие ожоги за считанные минуты.

В первую очередь постарайтесь снизить температуру. Если есть кран на батарее — перекройте его. Если крана нет или его заклинило, накройте место контакта плотной тканью, одеялом или полотенцем, смоченным в холодной воде. Это создаст барьер между горячим металлом и кожей.

Звоните спасателям по номеру 112. Не пытайтесь выдернуть конечность силой — это может привести к переломам или разрыву мягких тканей. Использовать масло или мыло можно только в том случае, если нога сидит не слишком плотно и нет риска ожога. Если батарея горячая, лучше дождаться специалистов.

Инцидент в Ишимбае

Подобные случаи происходят регулярно и не всегда заканчиваются благополучно. Риск серьезных травм возрастает, если ребенок остается заблокированным долгое время или если рядом нет внимательных взрослых.

Наиболее резонансный случай произошел в Башкирии несколько лет назад в городе Ишимбай. В детском саду трехлетний ребенок застрял ногой в батарее, но воспитатели заметили это слишком поздно. Мальчик получил ожог III степени, врачи диагностировали повреждение мягких тканей «до мяса», и ребенку потребовалась операция по пересадке кожи. В 2024 году спасатели также выезжали к 10-летнему школьнику, который застрял в радиаторе, стоя у окна.