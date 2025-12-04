Спасатели Уфы сняли с дерева кота, просидевшего три дня на высоте 5 этажа

В Уфе спасли домашнего кота, который три дня провел на дереве на высоте пяти этажей.

О спасении домашнего кота в Уфе сообщили в Управлении гражданской защиты города. По их информации, животное находилось на дереве на улице Шафиева.

Хозяйка животного обратилась за помощью после безуспешных попыток дождаться, что животное спустится самостоятельно. На место выехали сотрудники городской аварийно-спасательной службы.

Специалисты использовали альпинистское снаряжение, чтобы добраться до животного на верхних ветвях. После этого четвероногого аккуратно сняли с дерева и передали хозяйке. Очевидцы наблюдали за работой спасателей из двора.

Похожие обращения в экстренные службы по поводу кошек и котов на деревьях в Башкортостане фиксируются регулярно. Так, в октябре 2025 года спасатели выезжали в уфимскую Черниковку, где кот около трех дней находился на дереве на высоте около семи метров; животное сняли с помощью лестницы.

В системе аварийно-спасательных служб Башкортостана теме обращения с животными уделяют дополнительное внимание на уровне ведомственной практики. В 2025 году Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям рассказал о собаке Лаки, которую спасатели взяли под опеку и содержат на базе отряда; животное постоянно находится рядом с личным составом. В публикациях ведомства отмечается, что такие примеры показывают важность гуманного отношения к животным для сотрудников, работающих на выездах.