0
54 минуты
Происшествия

Спасатели Уфы сняли с дерева кота, просидевшего три дня на высоте 5 этажа

В Уфе спасли домашнего кота, который три дня провел на дереве на высоте пяти этажей.
кот на руках у хозяйки
©t.me/ugz_ufa

О спасении домашнего кота в Уфе сообщили в Управлении гражданской защиты города. По их информации, животное находилось на дереве на улице Шафиева.

Хозяйка животного обратилась за помощью после безуспешных попыток дождаться, что животное спустится самостоятельно. На место выехали сотрудники городской аварийно-спасательной службы.

Специалисты использовали альпинистское снаряжение, чтобы добраться до животного на верхних ветвях. После этого четвероногого аккуратно сняли с дерева и передали хозяйке. Очевидцы наблюдали за работой спасателей из двора.

Похожие обращения в экстренные службы по поводу кошек и котов на деревьях в Башкортостане фиксируются регулярно. Так, в октябре 2025 года спасатели выезжали в уфимскую Черниковку, где кот около трех дней находился на дереве на высоте около семи метров; животное сняли с помощью лестницы.

В системе аварийно-спасательных служб Башкортостана теме обращения с животными уделяют дополнительное внимание на уровне ведомственной практики. В 2025 году Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям рассказал о собаке Лаки, которую спасатели взяли под опеку и содержат на базе отряда; животное постоянно находится рядом с личным составом. В публикациях ведомства отмечается, что такие примеры показывают важность гуманного отношения к животным для сотрудников, работающих на выездах.

Похожие записи
0
04.12.2025
Новости

В Уфе изменилась стоимость школьного питания для начальных классов

чиновники пробуют школьную еду
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление об изменении стоимости питания в общеобразовательных учреждениях. Корректировка затронула начальные классы.
0
03.12.2025
Происшествия

16-летний житель Уфы перевел мошенникам 12,5 млн рублей из сейфа родителей

пятитысячные рублевые купюры
По данным МВД по Республике Башкортостан, 16-летний житель Уфы передал неизвестным крупную сумму — 12,5 миллиона рублей. Юноша действовал по указанию звонивших, полагая, что защищает семейные накопления от кражи.
0
03.12.2025
Происшествия

Два пешехода погибли в ДТП на трассе Уфа — Оренбург и улице Пугачева

авто после дтп
Вечером 3 декабря в столице Башкирии зафиксировано два смертельных наезда. Аварии произошли на трассе Уфа — Оренбург и улице Пугачева, есть пострадавшие.
0
03.12.2025
Новости

Суд в Уфе приостановил работу центра детского питания на 30 суток

питание в школе
Калининский районный суд Уфы приостановил деятельность МАУ «Центр детского и диетического питания» на 30 суток из-за нарушений санитарных норм.
0
02.12.2025
Дороги и транспорт

Жители пригорода Уфы заблокировали проезд по улицам бетонными блоками и землей

насыпь на дороге
Жители Нагаево устали от трафика и перекрыли улицы бетоном и землей. Соседи в ярости, администрация идет в полицию. История дорожной войны под Уфой.
0
30.11.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы обсуждают введение штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте

место в маршрутке
В администрации Уфы сообщили о планах заменить кондукторов валидаторами и ввести штрафы за безбилетный проезд для повышения прозрачности платежей.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.