Происшествия

Спасатели Уфы разрезали металлический гараж, чтобы достать трех замерзающих щенков

Животные спрятались от холода в узком проеме и не смогли выбраться самостоятельно. Спасателям пришлось деформировать стену гаража гидравлическим инструментом.
спасатели за работой
©УГЗ Уфы

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы вызволили трех щенков, застрявших в узком проеме между металлическими боксами. Животные прятались от 27-градусного мороза, но оказались в ловушке и не могли выбраться самостоятельно.

RuTube
©УГЗ Уфы

Щенки забились в щель между гаражами в поисках тепла и плотно прижались друг к другу. Из-за тесноты они оказались обездвижены. Местные жители услышали шум и вызвали экстренные службы.

Прибывшие спасатели оценили ситуацию: достать животных руками было невозможно из-за слишком узкого пространства — был риск нанести им травмы. Чтобы освободить пленников, сотрудники отряда применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Они аккуратно распилили и отогнули часть металлической стены гаража и расширили проем. Щенков достали по одному, ветеринарная помощь им не потребовалась.

Что делать в таких ситуациях

Если вы заметили животное, которое застряло в конструкции, вентиляции или под завалами и не может выбраться самостоятельно, позвоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112. Оператор оценит ситуацию и направит на место спасателей, если есть угроза жизни. Не пытайтесь самостоятельно разрушать частные постройки (гаражи, заборы) для спасения животных — доверьте работу с инструментом профессионалам.

Похожие случаи

Уфимским спасателям регулярно приходится вызволять животных из труднодоступных мест. В ноябре похожий инцидент произошел на улице Хабаровской. Там пятеро щенков спрятались в заброшенном доме и оказались заблокированы строительным мусором и старой мебелью. Чтобы достать их, сотрудники ПСО разбирали завалы вручную, используя лом.

В декабре помощь потребовалась домашнему животному на улице Шафиева. Кот забрался на дерево на уровне пятого этажа и не мог спуститься трое суток. Его сняли спасатели-альпинисты.

