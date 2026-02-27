0
Спасатели сняли 12-летнего мальчика с дерева в Уфе

В Калининском районе Уфы школьник забрался на высоту второго этажа и не смог спуститься. Выручать юного древолаза пришлось городским спасателям.
27 февраля в Калининском районе Уфы на улице Мушникова спасатели эвакуировали 12-летнего школьника, застрявшего на дереве. Ребенок не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась, сообщили в городском УГЗ.

Мальчик самостоятельно забрался на дерево во дворе жилого дома, добравшись до высоты второго этажа. Спуститься обратно он не смог. Случайные прохожие заметили ребенка и вызвали спасателей.

Дежурная смена Управления гражданской защиты Уфы прибыла на место, развернула лестницу и подготовила страховочное снаряжение. Школьника аккуратно спустили на землю.

Врачи мальчику не понадобились — он не получил ни царапины. Сотрудники УГЗ провели с подростком профилактическую беседу о правилах безопасности. Причины, по которым школьник полез на дерево, он объяснять не стал.

Подобные ситуации с детьми в Уфе повторяются регулярно. В ноябре 2025 года в Орджоникидзевском районе четырехлетний ребенок засунул палец в клетку с крысами и не смог вытащить руку — спасателям пришлось резать металлические прутья слесарным инструментом. В декабре 2024 года на улице Менделеева четырехлетняя девочка застряла головой в оконной решетке на первом этаже, пока находилась дома без присмотра взрослых.

Родителям стоит напоминать детям, что залезать на деревья, заборы и строительные конструкции без страховки опасно. Если ребенок оказался на высоте и не может спуститься, нужно сразу звонить в службу спасения по номеру 112 — не пытаться снимать его самостоятельно, чтобы не спровоцировать падение.

