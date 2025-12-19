0
Происшествия

Спасатели извлекли 356 утонувших овец из озера в Бирском районе Башкирии

В Бирском районе Башкирии со дна озера Узеть подняли 356 туш овец. Животные утонули, провалившись под тонкий лед. Массовая гибель скота создает угрозу загрязнения водоема.
Работы по извлечению тел ведут спасатели Госкомитета РБ по ЧС и водолазы. Операция продолжается несколько дней в районе хутора Луч. Специалисты используют судно на воздушной подушке, чтобы добраться до места провала. Работы приостанавливают на ночь и возобновляют утром. Главная задача — предотвратить экологическое загрязнение озера из-за разложения останков.

Стадо провалилось под лед в начале недели, когда владелец перегонял животных через замерзшее озеро. Ледяной покров не выдержал веса отары, и овцы оказались в воде. По предварительным данным, общее число утонувших животных могло превышать 300 голов.

Массовая гибель животных угрожает экосистеме озера. Продукты разложения могут отравить воду и нанести вред местной фауне. Жители обеспокоены возможным ухудшением качества воды в районе.

Владелец стада ранее уже привлекался к административной ответственности. Летом его штрафовали за незаконный выпас скота и организацию лагеря в водоохранной зоне этого же озера.

Опасность тонкого льда в этом сезоне подтверждают и другие случаи в республике. В Благоварском районе прогулка на квадроцикле едва не стоила жизни 27-летнему мужчине. Он выехал на замерзшую реку Табулдак, и техника моментально ушла под воду на двухметровую глубину.

Неприятности животноводам доставляют не только стихия, но и лесные хищники. В Бурзянском районе, в деревне Магадеево, осмелевшая стая волков загрызла сторожевую собаку прямо во дворе жилого дома. Сельчане опасаются, что следующими жертвами могут стать лошади или другой домашний скот.

