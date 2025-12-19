Спасатели извлекли 356 утонувших овец из озера в Бирском районе Башкирии

Работы по извлечению тел ведут спасатели Госкомитета РБ по ЧС и водолазы. Операция продолжается несколько дней в районе хутора Луч. Специалисты используют судно на воздушной подушке, чтобы добраться до места провала. Работы приостанавливают на ночь и возобновляют утром. Главная задача — предотвратить экологическое загрязнение озера из-за разложения останков.
Стадо провалилось под лед в начале недели, когда владелец перегонял животных через замерзшее озеро. Ледяной покров не выдержал веса отары, и овцы оказались в воде. По предварительным данным, общее число утонувших животных могло превышать 300 голов.
Массовая гибель животных угрожает экосистеме озера. Продукты разложения могут отравить воду и нанести вред местной фауне. Жители обеспокоены возможным ухудшением качества воды в районе.
Владелец стада ранее уже привлекался к административной ответственности. Летом его штрафовали за незаконный выпас скота и организацию лагеря в водоохранной зоне этого же озера.
Опасность тонкого льда в этом сезоне подтверждают и другие случаи в республике. В Благоварском районе прогулка на квадроцикле едва не стоила жизни 27-летнему мужчине. Он выехал на замерзшую реку Табулдак, и техника моментально ушла под воду на двухметровую глубину.
Неприятности животноводам доставляют не только стихия, но и лесные хищники. В Бурзянском районе, в деревне Магадеево, осмелевшая стая волков загрызла сторожевую собаку прямо во дворе жилого дома. Сельчане опасаются, что следующими жертвами могут стать лошади или другой домашний скот.