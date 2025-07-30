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Сотрудник администрации Уфы спас тонущего рыбака на реке

Сотрудник администрации Уфы Руслан Исхаков во время отдыха на реке спас тонущего рыбака
медик оказывает помощь пострадавшему
©t.me/rustemkhamitov

Обычная рыбалка в выходной день для сотрудника администрации Уфы Руслана Исхакова превратилась в настоящую спасательную операцию. Находясь у реки в селе Кабаково, он заметил в воде человека, который явно тонул.

Не раздумывая ни секунды, Исхаков бросился на помощь. Когда он подплыл к утопающему, тот уже был без сознания. Чиновнику удалось вытащить мужчину на берег, однако спасённый не дышал.

Руслан Исхаков не растерялся и применил навыки оказания первой помощи. Он сделал пострадавшему искусственное дыхание и смог запустить его сердце, фактически вытащив человека с того света.

происшествия в Уфе спасение Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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