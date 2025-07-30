Сотрудник администрации Уфы спас тонущего рыбака на реке

Сотрудник администрации Уфы Руслан Исхаков во время отдыха на реке спас тонущего рыбака

Обычная рыбалка в выходной день для сотрудника администрации Уфы Руслана Исхакова превратилась в настоящую спасательную операцию. Находясь у реки в селе Кабаково, он заметил в воде человека, который явно тонул.

Не раздумывая ни секунды, Исхаков бросился на помощь. Когда он подплыл к утопающему, тот уже был без сознания. Чиновнику удалось вытащить мужчину на берег, однако спасённый не дышал.

Руслан Исхаков не растерялся и применил навыки оказания первой помощи. Он сделал пострадавшему искусственное дыхание и смог запустить его сердце, фактически вытащив человека с того света.