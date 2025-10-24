0
10 часов
Происшествия

«Состояние стабильно тяжёлое»: девятилетний ребёнок и младенец пострадали при пожаре в Уфе

На улице Губайдуллина в Уфе при пожаре пострадали девятилетний ребёнок и полуторамесячный младенец. Оба в реанимации в тяжёлом состоянии.
пожар в квартире
©МЧС по Башкирии

Утром 24 октября в квартире на улице Губайдуллина в Уфе вспыхнул пожар, в котором пострадали двое детей — девятилетний ребенок и полуторамесячный младенец. Оба находятся в реанимации больницы скорой медицинской помощи в стабильно тяжелом состоянии.

Возгорание произошло около шести часов утра. О случившемся рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о местонахождении родителей в момент пожара пока не раскрывается.

В конце августа на той же улице Губайдуллина в многоэтажке произошло возгорание из-за тостера и чайника. Тогда пострадали две девочки семи и десяти лет с родителями, но после осмотра в больнице их отпустили домой.

Похожие записи
0
23.10.2025
Новости

«Перегрызли провода в машине»: жители района возле ТЦ «Планета» в Уфе пожаловались на нашествие крыс

крысы в сквере
Жители района торгового центра «Планета» в Уфе столкнулись с массовым нашествием крыс. Грызуны перегрызают провода в автомобилях, забираются в квартиры и даже не боятся появляться средь бела дня.
0
22.10.2025
Происшествия

«Угрожал предметом, похожим на пистолет»: в Уфе мужчина попытался ограбить банк

проблесковый маячок автомобиля полиции
В Уфе завели дело по факту неудавшегося разбоя. Мужчина угрожал кассиру УрБРР на Цюрупы предметом, похожим на пистолет, но денег не получил.
0
21.10.2025
Новости

Сын Рината Баимова раскрыл душераздирающие подробности смерти отца

Ринат Баимов
Сын уфимского общественника Рината Баимова поделился душераздирающими подробностями последних часов жизни отца. 64-летний артист и бывший лидер Союза башкирской молодежи умер от инфаркта на руках у сына
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.