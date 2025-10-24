«Состояние стабильно тяжёлое»: девятилетний ребёнок и младенец пострадали при пожаре в Уфе

На улице Губайдуллина в Уфе при пожаре пострадали девятилетний ребёнок и полуторамесячный младенец. Оба в реанимации в тяжёлом состоянии.

Утром 24 октября в квартире на улице Губайдуллина в Уфе вспыхнул пожар, в котором пострадали двое детей — девятилетний ребенок и полуторамесячный младенец. Оба находятся в реанимации больницы скорой медицинской помощи в стабильно тяжелом состоянии.

Возгорание произошло около шести часов утра. О случившемся рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Пострадавшим детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о местонахождении родителей в момент пожара пока не раскрывается.

В конце августа на той же улице Губайдуллина в многоэтажке произошло возгорание из-за тостера и чайника. Тогда пострадали две девочки семи и десяти лет с родителями, но после осмотра в больнице их отпустили домой.