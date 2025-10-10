«Состояние крайне тяжелое, но стабильное»: в Уфе врачи борются за жизнь 3-летней девочки, выброшенной отцом из окна

В Уфе трехлетняя девочка находится в критическом состоянии после падения с четвертого этажа. Её выбросил собственный отец. Пока лучшие врачи борются за её жизнь, мужчину арестовали на два месяца.

В Уфе ведущие врачи республики борются за жизнь трехлетней девочки, находящейся в реанимации после падения с четвертого этажа. Инцидент произошел утром 9 октября в доме по улице Ульяновых. По информации следствия, ребенка из окна выбросил ее 34-летний отец, который был с ней вдвоем в квартире.

Следком на месте происшествия ©Следком по Башкирии

Девочку с тяжелейшими травмами экстренно доставили в городскую детскую клиническую больницу №17, где ей сразу провели операцию продолжительностью около двух часов. Для определения дальнейшей тактики лечения был собран расширенный консилиум с участием ведущих специалистов. В него вошли нейрохирурги и реаниматологи 17-й больницы, заведующий детской санитарной авиацией, главный внештатный детский ортопед-травматолог Минздрава Башкирии, а также нейрохирург из Республиканской детской клинической больницы (РДКБ).

Уфимец выкинул из окна дочь ©МВД по Башкирии

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что на данный момент состояние девочки крайне тяжелое, но медикам удалось его стабилизировать. Он уточнил, что уже состоялось три телемедицинские консультации с федеральными центрами.

«Планируется еще как минимум две ТМК с Российской детской клинической больницей им. Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля», — заявил министр.

Трагедия произошла в то время, когда мать ребенка вместе со старшим сыном, учеником первого класса, находилась на плановом лечении в одном из санаториев Калининградской области. Отец остался с дочерью в Уфе. По данным следствия, перед тем как выбросить ребенка, мужчина разгромил квартиру.

Соседи характеризуют семью как благополучную, ранее она не вызывала опасений и не привлекала к себе внимания. Отец ребенка работал электриком, мать — преподавателем английского языка. По некоторым данным, около 15 лет назад мужчина обращался за помощью в психиатрическую больницу после перенесенной травмы, однако на учете он не состоял.

Видео из зала суда ©Объединённая пресс-служба судов Республики Башкортостан

Мужчина был задержан на месте происшествия. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Орджоникидзевский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 9 декабря 2025 года. Сообщается, что в зале суда он вел себя неадекватно. Матери и брату пострадавшей девочки будет оказана вся необходимая психологическая и психотерапевтическая поддержка по их возвращении в Уфу.