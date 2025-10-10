«Состояние крайне тяжелое, но стабильное»: в Уфе врачи борются за жизнь 3-летней девочки, выброшенной отцом из окна

В Уфе ведущие врачи республики борются за жизнь трехлетней девочки, находящейся в реанимации после падения с четвертого этажа. Инцидент произошел утром 9 октября в доме по улице Ульяновых. По информации следствия, ребенка из окна выбросил ее 34-летний отец, который был с ней вдвоем в квартире.
Девочку с тяжелейшими травмами экстренно доставили в городскую детскую клиническую больницу №17, где ей сразу провели операцию продолжительностью около двух часов. Для определения дальнейшей тактики лечения был собран расширенный консилиум с участием ведущих специалистов. В него вошли нейрохирурги и реаниматологи 17-й больницы, заведующий детской санитарной авиацией, главный внештатный детский ортопед-травматолог Минздрава Башкирии, а также нейрохирург из Республиканской детской клинической больницы (РДКБ).
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что на данный момент состояние девочки крайне тяжелое, но медикам удалось его стабилизировать. Он уточнил, что уже состоялось три телемедицинские консультации с федеральными центрами.
«Планируется еще как минимум две ТМК с Российской детской клинической больницей им. Пирогова и Национальным медицинским исследовательским центром имени Леонида Рошаля», — заявил министр.
Трагедия произошла в то время, когда мать ребенка вместе со старшим сыном, учеником первого класса, находилась на плановом лечении в одном из санаториев Калининградской области. Отец остался с дочерью в Уфе. По данным следствия, перед тем как выбросить ребенка, мужчина разгромил квартиру.
Соседи характеризуют семью как благополучную, ранее она не вызывала опасений и не привлекала к себе внимания. Отец ребенка работал электриком, мать — преподавателем английского языка. По некоторым данным, около 15 лет назад мужчина обращался за помощью в психиатрическую больницу после перенесенной травмы, однако на учете он не состоял.
Мужчина был задержан на месте происшествия. Против него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Орджоникидзевский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 9 декабря 2025 года. Сообщается, что в зале суда он вел себя неадекватно. Матери и брату пострадавшей девочки будет оказана вся необходимая психологическая и психотерапевтическая поддержка по их возвращении в Уфу.