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Сохатый Терминатор: лось пошёл на таран пятиэтажки в Уфе

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Жители Шакши под Уфой сегодня наблюдали необычную картину — молодой лось устроил переполох в жилом районе. Ньюс-Баш узнал подробности лосиного забега.

Рогатый нарушитель внезапно появился в центре посёлка и сразу стал звездой соцсетей. Растерянный лосёнок носился по улицам как безумный, явно не понимая, куда его занесло.

Апогеем животного приключения стала отчаянная попытка пробить окно первого этажа.

После этого парнокопытный побежал в сторону лесополосы. По словам местных, это был лосёнок-подросток, который отбился от мамы и запаниковал.

Ничего страшного не произошло — животное воссоединилось со своими и покинуло территорию людей. А жителям Шакши теперь есть что вспомнить за ужином. Не каждый день твой дом пытается снести лесной гость.

— Где такие окна можно приобрести? — шутит в соцсетях Олеся.

— Когда пришёл в гости, а тебя не пустили, — комментирует Айгуль.

— Какая вероятность того, что лось запрыгнет к тебе в окно? Вероятность маленькая, но не равна нулю 🤣🤣, — написала Альбина.

— Молодой похоже, неопытный. опытные в домофон звонят, — иронизирует Mansur A.

происшествия в Уфе Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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