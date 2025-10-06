Смял в лепешку: в Башкирии водитель Chery влетел под грузовик МАЗ

Похожие записи

18-летний парень без прав погиб в ДТП в Башкирии В Куюргазинском районе перевернулась «Лада Гранта» с молодым водителем за рулём, сообщает ГИБДД. Сегодня утром на трассе Ермолаево — Р-240 Уфа-Оренбург 18-летний местный житель не справился с управлением своей «

В Башкирии закрыли парк для посетителей из-за нападений ворон на людей В Башкирии власти официально капитулировали перед стаей ворон. Глава Куюргазинского района Юлай Ильясов в пятницу публично попросил жителей не появляться в парке «Дружба» села Ермолаево.

В Башкирии бухгалтер МВД украла 22 миллиона рублей с зарплатных счетов Бывший главный бухгалтер ОВД в Салавате несколько лет переводила зарплаты полицейских на свои карты. Схему на 22,7 млн рублей вскрыли, теперь её ждёт суд.

Водитель погиб после столкновения с лосем в Башкирии Жесткая авария в Архангельском районе. Водитель «Лады» пошел на обгон, но наткнулся на лося. Машину выбросило с дороги в дерево.