Смял в лепешку: в Башкирии водитель Chery влетел под грузовик МАЗ

5 октября в Куюргазинском районе в аварии погиб 39-летний мужчина. ДТП произошло около пяти часов вечера на 4-м километре автодороги Ермолаево — Маячный.
По предварительной информации ГАИ Башкирии, столкнулись автомобиль Chery Tiggo и встречный грузовик МАЗ. Водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте. За рулём грузовика находился 70-летний мужчина.
На месте происшествия работают экстренные службы, которые устанавливают причины аварии. Движение на данном участке может быть затруднено.