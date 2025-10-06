0
8 часов
Происшествия

Смял в лепешку: в Башкирии водитель Chery влетел под грузовик МАЗ

Жесткая авария в Куюргазинском районе. Легковушка Chery Tiggo столкнулась со встречным грузовиком МАЗ. 39-летний водитель иномарки скончался на месте.
авто после аварии
©ГАИ по Башкирии

5 октября в Куюргазинском районе в аварии погиб 39-летний мужчина. ДТП произошло около пяти часов вечера на 4-м километре автодороги Ермолаево — Маячный.

МАЗ после аварии
©ГАИ по Башкирии

По предварительной информации ГАИ Башкирии, столкнулись автомобиль Chery Tiggo и встречный грузовик МАЗ. Водитель легковой машины от полученных травм скончался на месте. За рулём грузовика находился 70-летний мужчина.

авария на трассе
©ГАИ по Башкирии
Авария в Куюргазинском районе
RuTube
©ГАИ по Башкирии

На месте происшествия работают экстренные службы, которые устанавливают причины аварии. Движение на данном участке может быть затруднено.

Похожие записи
0
27.05.2025
Происшествия

18-летний парень без прав погиб в ДТП в Башкирии

автомобиль перевернулся в кювет
В Куюргазинском районе перевернулась «Лада Гранта» с молодым водителем за рулём, сообщает ГИБДД. Сегодня утром на трассе Ермолаево — Р-240 Уфа-Оренбург 18-летний местный житель не справился с управлением своей «
0
23.05.2025
Новости

В Башкирии закрыли парк для посетителей из-за нападений ворон на людей

серая ворона
В Башкирии власти официально капитулировали перед стаей ворон. Глава Куюргазинского района Юлай Ильясов в пятницу публично попросил жителей не появляться в парке «Дружба» села Ермолаево.
0
06.10.2025
Криминал

В Башкирии бухгалтер МВД украла 22 миллиона рублей с зарплатных счетов

погоны прокуратуры
Бывший главный бухгалтер ОВД в Салавате несколько лет переводила зарплаты полицейских на свои карты. Схему на 22,7 млн рублей вскрыли, теперь её ждёт суд.
0
06.10.2025
Происшествия

Водитель погиб после столкновения с лосем в Башкирии

авто после дтп
Жесткая авария в Архангельском районе. Водитель «Лады» пошел на обгон, но наткнулся на лося. Машину выбросило с дороги в дерево.
0
06.10.2025
Новости

Студенты-медики в Башкирии вынуждены покупать защитные средства для практики за свой счет

врач в сиз
Студенты Бирского медколледжа жалуются, что их заставляют покупать СИЗы для практики. Будущие медики и их родители не в восторге от таких трат на фоне дефицита кадров.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.