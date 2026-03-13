Смертельное ДТП в Уфе: водитель «Лады Нивы» погиб после столкновения со «Шкодой»

Утром 13 марта на улице 6-й Кордон в Уфе произошла авария с участием «Лады Нивы» и Skoda Octavia. Водитель отечественного внедорожника скончался на месте.

Утром 13 марта в столице Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, около восьми часов утра на улице 6-й Кордон столкнулись два автомобиля — «Лада Нива» и Skoda Octavia.

По предварительной информации, 69-летний мужчина за рулём «Нивы» двигался в направлении улицы Перспективной. Выполняя левый поворот, он допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 26-летний молодой водитель.

Водитель «Лады Нивы» скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Сотрудники ГАИ и экстренные службы работают на месте происшествия, обстоятельства аварии устанавливаются.

©ГАИ по Уфе

Ранее 7 марта 2026 года под Уфой в аварии погиб 25-летний водитель автомобиля Datsun on-DO — он также скончался до приезда скорой.

Стоит отметить, что при ДТП с левым поворотом виновным, как правило, признаётся водитель, выполняющий манёвр, если он не уступил дорогу встречному транспорту (п. 13.4 ПДД РФ).

Для сообщения о ДТП или вызова экстренных служб в Башкирии действует единый номер 112, а также телефон доверия ГАИ МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92.