0
3 часа
Происшествия

Смертельное ДТП в Уфе: водитель «Лады Нивы» погиб после столкновения со «Шкодой»

Утром 13 марта на улице 6-й Кордон в Уфе произошла авария с участием «Лады Нивы» и Skoda Octavia. Водитель отечественного внедорожника скончался на месте.
авто после дтп
©ГАИ по Уфе

Утром 13 марта в столице Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции Уфы, около восьми часов утра на улице 6-й Кордон столкнулись два автомобиля — «Лада Нива» и Skoda Octavia.

По предварительной информации, 69-летний мужчина за рулём «Нивы» двигался в направлении улицы Перспективной. Выполняя левый поворот, он допустил столкновение с автомобилем Skoda Octavia, которым управлял 26-летний молодой водитель.

авто после дтп
©ГАИ по Уфе
авто после дтп
©ГАИ по Уфе

Водитель «Лады Нивы» скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. Сотрудники ГАИ и экстренные службы работают на месте происшествия, обстоятельства аварии устанавливаются.

RuTube
©ГАИ по Уфе

Ранее 7 марта 2026 года под Уфой в аварии погиб 25-летний водитель автомобиля Datsun on-DO — он также скончался до приезда скорой.

Стоит отметить, что при ДТП с левым поворотом виновным, как правило, признаётся водитель, выполняющий манёвр, если он не уступил дорогу встречному транспорту (п. 13.4 ПДД РФ).

Для сообщения о ДТП или вызова экстренных служб в Башкирии действует единый номер 112, а также телефон доверия ГАИ МВД по РБ: 8 (347) 279-32-92.

Похожие записи
0
13.03.2026
Здоровье

В Уфе хирурги спасли двухнедельного младенца, переключив артерии на сердце размером с грецкий орех

врачи проводят операцию
В кардиоцентре Уфы хирурги спасли 14-дневного мальчика с критическим пороком сердца — транспозицией магистральных артерий. Длина перемещаемых сосудов составляла всего 8 мм.
0
13.03.2026
Криминал

В Уфе ревнивая сожительница зарезала мужчину двумя ножами и напала на полицейского

нож в крови
В столице Башкортостана суд приговорил 31-летнюю женщину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство сожителя на почве ревности. После задержания она напала на сотрудника полиции.
0
12.03.2026
Дороги и транспорт

В Уфе «Башкирэнерго» отключило бесплатные зарядки для электромобилей — компания сочла их нерентабельными

зарядная станция для электромобиля
Владельцы электрокаров в Уфе лишились бесплатных зарядных станций «Башкирэнерго». Теперь полная зарядка обойдётся в 1–2 тысячи рублей. В республике работают 183 платные станции.
0
11.03.2026
Криминал

В Уфе жительницу Кумертау отправили в колонию за поджог машины соседки

подсудимую ведет под конвоем
Октябрьский районный суд Уфы приговорил 37-летнюю уроженку Кумертау к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения за умышленный поджог чужого автомобиля и угрозу убийством.
0
11.03.2026
Криминал

В Уфе задержали депутата Горсовета Иосифа Марача

иосиф марач
В Уфе задержан депутат Горсовета и бизнесмен Иосиф Марач по подозрению в посредничестве во взяточничестве по делу застройщика Сайдашева.
0
11.03.2026
Происшествия

В Уфе на «зебре» сбили 12-летнюю девочку: от удара её отбросило на встречную машину

авто после дтп
В столице Башкортостана водитель «Шевроле Лачетти» совершил наезд на школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок госпитализирован, ГИБДД ведёт расследование.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.