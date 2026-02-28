Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: водитель Hyundai погиб в лобовом столкновении с Jeep

На трассе Зирган — Нордовка в Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Пассажиры обоих автомобилей госпитализированы.

На автодороге Зирган — Нордовка в Мелеузовском районе Башкирии 28 февраля около 12:00 произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

38-летний водитель Hyundai Solaris, двигавшийся от села Зирган в направлении Нордовки, на шестом километре трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с Jeep Grand Cherokee под управлением 56-летнего мужчины.

Удар оказался смертельным: водитель Hyundai скончался на месте от полученных травм. Медики скорой помощи доставили пассажиров обеих машин с различными травмами в ближайшую больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Мелеузовского района устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

На автодороге Зирган — Нордовка в Мелеузовском районе и ранее происходили резонансные смертельные аварии. В сентябре 2023 года на 11-м километре этой же трассы лоб в лоб столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2107 — в том ДТП погибли два человека.

Сложные погодные условия также усугубляют ситуацию в этом районе. Совсем недавно, 20 февраля 2026 года, на соседней федеральной трассе Р-240 возле Мелеуза произошло массовое ДТП из-за сильной метели, после чего власти были вынуждены временно ограничить движение для всех видов транспорта.

По данным республиканского Минтранса, общая аварийность в Башкирии за 2025 год снизилась почти на 10%, число погибших сократилось на 6%, а количество раненых — на 10,5%. Однако встречные столкновения на региональных дорогах остаются главным фактором смертности.