0
4 часа
Происшествия

Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: водитель Hyundai погиб в лобовом столкновении с Jeep

На трассе Зирган — Нордовка в Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Пассажиры обоих автомобилей госпитализированы.
авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

На автодороге Зирган — Нордовка в Мелеузовском районе Башкирии 28 февраля около 12:00 произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

38-летний водитель Hyundai Solaris, двигавшийся от села Зирган в направлении Нордовки, на шестом километре трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с Jeep Grand Cherokee под управлением 56-летнего мужчины.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Удар оказался смертельным: водитель Hyundai скончался на месте от полученных травм. Медики скорой помощи доставили пассажиров обеих машин с различными травмами в ближайшую больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции Мелеузовского района устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

На автодороге Зирган — Нордовка в Мелеузовском районе и ранее происходили резонансные смертельные аварии. В сентябре 2023 года на 11-м километре этой же трассы лоб в лоб столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2107 — в том ДТП погибли два человека.

авто после дтп
©ГАИ по Башкирии

Сложные погодные условия также усугубляют ситуацию в этом районе. Совсем недавно, 20 февраля 2026 года, на соседней федеральной трассе Р-240 возле Мелеуза произошло массовое ДТП из-за сильной метели, после чего власти были вынуждены временно ограничить движение для всех видов транспорта.

По данным республиканского Минтранса, общая аварийность в Башкирии за 2025 год снизилась почти на 10%, число погибших сократилось на 6%, а количество раненых — на 10,5%. Однако встречные столкновения на региональных дорогах остаются главным фактором смертности.

Похожие записи
0
30.01.2026
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сжег скутер на глазах ДПС

дверь с табличкой судья
Житель Башкирии сжег свой скутер во время задержания ДПС. Суд обязал нарушителя выплатить государству рыночную стоимость уничтоженного транспорта.
0
21.01.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-главе Мелеузовского района

Рустэм Шамсутдинов
Верховный суд РБ пересмотрел дело Рустэма Шамсутдинова. Экс-чиновнику увеличили срок за взятку в виде трех квартир, исключив помощь следствию.
0
19.01.2026
Криминал

Суд в Башкирии арестовал 13 квартир экс-замглавы Мелеузовского района

Альберт Таймасов
Прокуратура выявила несоответствие расходов и доходов у Альберта Таймасова. Под обеспечительные меры попали недвижимость в Уфе и Мелеузе, а также дорогостоящие иномарки.
0
20.10.2025
Криминал

В Башкирии чиновника арестовали за попытку подкупить главу района

чиновник в зале суда
В Мелеузовском районе Башкирии новый коррупционный скандал. Бывший замглавы и действующий мэр пытались подкупить главу муниципалитета за 200 тысяч рублей.
0
20.10.2025
Происшествия

Житель Башкирии остался без прав после лечения желудка кумысом

автомобиль ДПС
Житель Башкирии пытался убедить ГИБДД, что алкоголь в его крови — от лечебного кумыса. Инспекторы и врачи не поверили. Итог: солидный штраф и полтора года пешком.
0
29.06.2025
Происшествия

В Башкирии двое детей попали в страшное ДТП на туристическом маршруте

авто после ДТП
Пятеро человек, в том числе двое мальчишек, оказались в больнице после лобового столкновения в Мелеузовском районе. Как сообщают спасатели МЧС, семейная поездка обернулась госпитализацией для всех участников ДТП.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.